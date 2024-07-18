小孟老師／7月18日星座運勢　土象星座全甜蜜蜜

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：增加自我專業
感情：心意相通靈犀
財運：保持追求收益
幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：天蠍
工作：受到主管認同
感情：得到情人重視
財運：謹慎決策發展
幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：魔羯
工作：反應能力快速
感情：愛情有吸引力
財運：規避財務虧損
幸運色：黑色
貴人：獅子
小人：巨蟹
【土象星座】
工作：專業能力增強
感情：美好時光甜蜜
財運：穩健長期投資
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
工作：說好話得人緣
感情：呈現滿滿幸福
財運：把握追求收益
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：處女
工作：可望談成生意
感情：甜蜜依偎浪漫
財運：加強風控規避
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：水瓶
【水象星座】
工作：同事互相幫忙
感情：伴侶更加支持
財運：掌握賺取利潤
幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：獅子
工作：事業大有助益
感情：感情產生共鳴
財運：提高投資績效
幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：金牛
工作：職場良好互動
感情：珍惜眼前豔遇
財運：提高市場認知
幸運色：紫色
貴人：魔羯
小人：射手
【火象星座】
工作：重視信用承諾
感情：熱情洋溢浪漫
財運：提高產值效率
幸運色：卡其色
貴人：天蠍
小人：雙魚
工作：微笑待人處事
感情：激情保持長久
財運：瞭解滿足市場
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：雙子
工作：態度決定一切
感情：戀情進展順利
財運：堅持誠信原則
幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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