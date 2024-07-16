荒山亮父喪後首現身...當眾哽咽　布袋戲歌后罕見露面近照曝光

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王荒山亮日前才剛經歷父喪，隨即重振精神投入工作，今（16日）和布袋戲歌后西卿出席「霹靂盛典」演唱會記者會，宣布將和風采輪、自從、千翼、蔡佳瑩、賴富正、劉昱賢等八大霹靂歌手共演。荒山亮回想過去與霹靂20多年的合作，忍不住哽咽：「還記得2014年跟黃董聊天聊到可以一起做些什麼？我當年就提出可以辦演唱會啊！我們就在大安森林公園辦了第一場免費的霹靂演唱會，一轉眼20年就過去了！」

▲荒山亮。（圖／華貴娛樂提供）

而荒山亮後來以一首〈英雄無名〉受到廣大戲迷的歡迎，他笑說：「剛剛主持人有提到霹靂36年來出過將近4600多首歌曲，所以這次霹靂盛典演出的曲目很難抉擇，但是也絕對都是精選中的經典，只有到了現場，才能親身感受到我們大家為這次演唱會所下的苦心啊。」荒山亮也十分難得與霹靂三雄素還真、一頁書、葉小釵一起清唱〈英雄無名〉，勾起眾人回憶。

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出身自樂團「痞克四」的自從將搖滾元素帶入了霹靂的江湖世界，而蔡佳瑩、賴富正、劉昱賢更是戲迷間備受歡迎的歌手，同為高雄在地鄉親的千翼更是直接變身導遊：「大家來參加盛典前，可以提前到鄰近的駁二園區逛一逛，像我就很喜歡去手作市集挖寶，霹靂盛典一日遊絕對是充實又豐富啊！」

▲荒山亮和布袋戲傳奇歌姬西卿等人出席「霹靂盛典」演唱會記者會。（圖／華貴娛樂提供）

記者會上大家也第一次見到了「霹靂盛典」的舞台模型，除了大舞台的演出之外，觀眾席中還特別規劃了一個第二舞台，對於這個第二舞台屆時將如何呈現？荒山亮笑說先賣個關子。演唱會將在10月19、20日兩天於高雄流行音樂中心海音館登場，門票於7月27日開賣，詳洽ibon售票系統。