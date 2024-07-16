ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

荒山亮父喪後首現身...當眾哽咽　布袋戲歌后罕見露面近照曝光

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王荒山亮日前才剛經歷父喪，隨即重振精神投入工作，今（16日）和布袋戲歌后西卿出席「霹靂盛典」演唱會記者會，宣布將和風采輪、自從、千翼、蔡佳瑩、賴富正、劉昱賢等八大霹靂歌手共演。荒山亮回想過去與霹靂20多年的合作，忍不住哽咽：「還記得2014年跟黃董聊天聊到可以一起做些什麼？我當年就提出可以辦演唱會啊！我們就在大安森林公園辦了第一場免費的霹靂演唱會，一轉眼20年就過去了！」

▲▼荒山亮和布袋戲傳奇歌姬西卿等人出席「霹靂盛典」演唱會記者會。（圖／華貴娛樂提供）

▲荒山亮。（圖／華貴娛樂提供）

而荒山亮後來以一首〈英雄無名〉受到廣大戲迷的歡迎，他笑說：「剛剛主持人有提到霹靂36年來出過將近4600多首歌曲，所以這次霹靂盛典演出的曲目很難抉擇，但是也絕對都是精選中的經典，只有到了現場，才能親身感受到我們大家為這次演唱會所下的苦心啊。」荒山亮也十分難得與霹靂三雄素還真、一頁書、葉小釵一起清唱〈英雄無名〉，勾起眾人回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

出身自樂團「痞克四」的自從將搖滾元素帶入了霹靂的江湖世界，而蔡佳瑩、賴富正、劉昱賢更是戲迷間備受歡迎的歌手，同為高雄在地鄉親的千翼更是直接變身導遊：「大家來參加盛典前，可以提前到鄰近的駁二園區逛一逛，像我就很喜歡去手作市集挖寶，霹靂盛典一日遊絕對是充實又豐富啊！」

▲▼荒山亮和布袋戲傳奇歌姬西卿等人出席「霹靂盛典」演唱會記者會。（圖／華貴娛樂提供）

▲荒山亮和布袋戲傳奇歌姬西卿等人出席「霹靂盛典」演唱會記者會。（圖／華貴娛樂提供）

記者會上大家也第一次見到了「霹靂盛典」的舞台模型，除了大舞台的演出之外，觀眾席中還特別規劃了一個第二舞台，對於這個第二舞台屆時將如何呈現？荒山亮笑說先賣個關子。演唱會將在10月19、20日兩天於高雄流行音樂中心海音館登場，門票於7月27日開賣，詳洽ibon售票系統。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

推薦閱讀

離婚後爆劈腿2男！陳天仁遭轟「人設崩壞」回應：絕無單方面付出

離婚後爆劈腿2男！陳天仁遭轟「人設崩壞」回應：絕無單方面付出

Joeman爆新歡「女方超美正面照曝光」！激似迪麗熱巴　IG被搜出了

Joeman爆新歡「女方超美正面照曝光」！激似迪麗熱巴　IG被搜出了

蔡瑞雪半年掰了富二代男友！爆「豪門長輩反對」　IG按讚紀錄全消失

蔡瑞雪半年掰了富二代男友！爆「豪門長輩反對」　IG按讚紀錄全消失

19歲「美到像AI」！三振舞爆紅YT點閱破億　韓啦啦隊女神確定來台

19歲「美到像AI」！三振舞爆紅YT點閱破億　韓啦啦隊女神確定來台

孫安佐募資70萬「預告飛烏克蘭打仗」！重大計劃曝光：躺在血泊就是命

孫安佐募資70萬「預告飛烏克蘭打仗」！重大計劃曝光：躺在血泊就是命

孫安佐募資70萬「飛烏克蘭打仗」！狄鶯乾笑兩聲「7字」回應

孫安佐募資70萬「飛烏克蘭打仗」！狄鶯乾笑兩聲「7字」回應

蕾菈尪去完S2O「醉倒電梯」濺血畫面曝！她嚇飆髒話…秒衝出求救

蕾菈尪去完S2O「醉倒電梯」濺血畫面曝！她嚇飆髒話…秒衝出求救

Joeman新戀情意外曝光？　現身薔薔影片「被抓包和正妹拉手」

Joeman新戀情意外曝光？　現身薔薔影片「被抓包和正妹拉手」

美女主播陳宥蓉死會了　老公靠這方法追到美嬌娘

美女主播陳宥蓉死會了　老公靠這方法追到美嬌娘

「12頭身美少女」莎賓娜近況曝！「臉蛋大爆改」網嚇：妳是誰

「12頭身美少女」莎賓娜近況曝！「臉蛋大爆改」網嚇：妳是誰

國光女神Una疑離婚！　曬身分證「配偶欄已清空」：這裡開始這裡結束

國光女神Una疑離婚！　曬身分證「配偶欄已清空」：這裡開始這裡結束

台版三上悠亞現身S2O！一旁閨蜜「胸前春光掉出來」　3萬人朝聖：太猛

台版三上悠亞現身S2O！一旁閨蜜「胸前春光掉出來」　3萬人朝聖：太猛

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

離婚後爆劈腿2男！陳天仁遭轟「人設崩壞」回應：絕無單方面付出

Joeman爆新歡「女方超美正面照曝光」！激似迪麗熱巴　IG被搜出了

蔡瑞雪半年掰了富二代男友！爆「豪門長輩反對」　IG按讚紀錄全消失

19歲「美到像AI」！三振舞爆紅YT點閱破億　韓啦啦隊女神確定來台

孫安佐募資70萬「預告飛烏克蘭打仗」！重大計劃曝光：躺在血泊就是命

孫安佐募資70萬「飛烏克蘭打仗」！狄鶯乾笑兩聲「7字」回應

蕾菈尪去完S2O「醉倒電梯」濺血畫面曝！她嚇飆髒話…秒衝出求救

Joeman新戀情意外曝光？　現身薔薔影片「被抓包和正妹拉手」

美女主播陳宥蓉死會了　老公靠這方法追到美嬌娘

「12頭身美少女」莎賓娜近況曝！「臉蛋大爆改」網嚇：妳是誰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

荒山亮

讀者迴響

最新新聞更多

  1. MAMAMOO頌樂台北「唱梁文音的歌」　本尊驚呆揭：這首不好唱
  2. 荒山亮父喪後首現身...當眾哽咽　布袋戲歌后罕見露面近照曝光
  3. 豬哥亮回來了！4大神作「重出江湖」　邱瓈寬、朱延平曝背後秘辛
  4. 林莎化身攝影師掌鏡閨蜜寫真！　元元曝暖心內幕：很感動
  5. 陳芳語打造AI分身！　「神還原本尊1事」她當場嚇傻
  6. 不同以往的恐怖片！《血繼》取材「真實事件」 登印尼電影票房冠軍
  7. 《戀慕》爆紅！南潤壽消失1年「全因捐腎救父」　健康狀況曝光
  8. 曾把珍珠奶茶當水喝　啦啦隊女神筠熹練舞險暈倒
  9. 大象體操貝斯手出車禍！　演唱會緊急喊卡：團員深感抱歉
  10. 劉伊心歷經12小時生產　升格3寶媽 親訴「好難生！」

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366