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陳曉東「眼睛險失明」緊急就醫！　簽生死狀急救「現況曝光」　

▲▼陳曉東9月將來台開唱。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳曉東9月將來台開唱。（圖／記者湯興漢攝）

記者翁子涵／台北報導

陳曉東出道30周年，宣布將於9月28日首度登上台北小巨蛋開唱，這也是他睽違6年再度來台辦大型個唱，今（16日）舉辦記者會，愛妻更愛相隨全程在台下直播，他也驚喜預告屆時將帶著2位愛女「朵朵」、「多多」共演，他驕傲提到女兒近期學鋼琴有成，不僅遺傳到爸爸的音樂天分，更勤學各種舞蹈才藝，問及有無機會再拼第三胎？陳曉東笑說：「老婆覺得身材恢復了，也不太願意，2個小女生很乖巧，自然就好，有的話很歡迎，就這樣的話也很好。」

▲▼陳曉東的太太也全程幫他直播。（圖／記者湯興漢攝）

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▲▼陳曉東的太太也全程幫他直播。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼陳曉東《REFLECTION心有獨鍾30週年》巡迴演唱會2024台北站售票記者會，除了有憲哥吳宗憲擔任特別嘉賓外，陳曉東的太太也全程幫陳曉東直播。（圖／記者湯興漢攝）

陳曉東表示自己婚後生活變得很乖、很規律，幾乎配合小孩的作息生活，他透露自己拍戲皮膚爛掉尋麻疹，整塊凸起像「早餐肉」，7年前在橫店拍戲時，更因眼睛過敏引發葡萄膜炎，導致急性青光眼，當天晚上6點下戲後，他火速趕車6小時到上海求醫，陳曉東回憶：「在車上看東西越來越像在水底，那時候就在想假如有一刻，看不到怎麼辦，心裡會很難受，一直想到陪伴我的歌迷朋友，以後上台要怎麼辦。」

所幸他找到院長求助，馬上照斷層、簽生死狀，並在眼睛打入5c.c.的類固醇治療，「那時候照CT眼角膜已經超出畫面了，隔天又再打一針，有幾秒鐘真的瞎掉，感覺看不到東西。」前後住院1個禮拜才好轉，「全家人、公司都很緊張，那時候還有節目，節目也上不了，後來他們很照顧我，用藥用的很好，現在已經回復到百分百了。」不過他苦笑說：「結果後來那部戲沒上。」讓他相當傻眼。

陳曉東近來為了巡演，加強體能及飲控雙管齊下，包含維持一周四次健身房操肌跟跑步訓練肺活量，也減糖、減碳水化合物、減油，他表示：「為了這次全新巡演，最近還加入練舞課程，一個禮拜三次，每次三小時，希望大家能看到我想把演唱會做到最好的誠意及決心。」他透露自己過去曾在1年內脫臼8次，讓他氣到決心強迫自己展開運動，把肌肉練起來。陳曉東《REFLECTION心有獨鍾30週年》演唱會將於28日於年代售票系統正式開賣。
 

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