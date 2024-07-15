羅小白談對「結婚生子」看法！　升格2寶媽吐：只是人生的順序不同

記者高語璠／綜合報導

知名鼓手兼歌手羅小白2020年宣布結婚喜訊，目前肚中懷有二胎「碰寶」。除了透過社群分享打鼓影片，也會與粉絲分享生活日常，她日前發文寫下對於結婚生子的看法，「未來得到的一定比想像中的多」，一番話獲得網友讚賞。

▲羅小白寫下對於結婚生子的看法。（圖／翻攝自Instagram／swhite523）

羅小白回想起這10年的變化，從大學生晉升成2寶媽，透露有些人覺得她很勇敢做這些決定，又或者是認為很衝動沒有深思熟慮。對此，她承認「確實在這些日子裡（尤其是當媽後），有時我會去羨慕別人很自由」，但回過頭來，她不後悔做出這些選擇，坦言「這只是人生的經驗和順序不同」。

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▲羅小白在文中跟大家分享絕美孕婦寫真。（圖／翻攝自Instagram／swhite523）

此外，羅小白在文中提及經歷這些角色轉變後，「不管如何我都很感謝年輕的自己，為了未來鼓起勇氣不顧一切，雖然看似失去了什麼，但未來得到的一定比想像中的多。」並附上孕婦寫真照，只見一家人身穿深藍、白兩色服裝，她與女兒的頭上、胸前用著鮮花做點綴，畫面看起來相當溫馨。

【羅小白全文】

#關於我結婚生子這件事

回想起來這十年的變化真的很大

10年前20歲，我還是個大學生

8年前22歲，我離開校園生活追夢去了

4年前26歲，疫情爆發那年我結婚了

3年前27歲，上帝祝福我成為媽媽了

現在30歲，我即將要成為二寶媽了

這十年角色一直快速的轉換中～

有些人覺得我很勇敢可以作這些決定

有些人覺得我好像人生勝利組一直前進

有些人覺得我很衝動感覺沒有深思熟慮

也確實 在這些日子裡（尤其是當媽後）

有時我會去羨慕別人很自由

尤其是羨慕同齡的朋友們

想出遊就出遊 想做什麼就做什麼

單身沒有負擔 專注在工作上

可以為自己的未來投資 規劃很多

有人會問：「後悔嗎？」

我想我會回答：

「不會，這只是人生的經歷和順序不同。」

會有這些想法我想是因為

最近打開自己的社群發現

身邊的友人喜訊越來越多

好多好多都是結婚或生子

為大家感到開心的同時

自己的心也被安慰了

：「原來我只是先走上了這段路」

：「接下來換我要開始享清福了」

：「未來我的自由會來的更快些」

：「我是前輩歡迎大家來諮詢」

不管如何我都很感謝年輕的自己

為了未來鼓起勇氣不顧一切

雖然看似失去了什麼

但未來得著的一定比想像中的多

我也感謝上帝在當中的帶領

一直把我放在前線衝刺

即使過程有灰心沮喪

但我相信未來的我一定

有更多的體力、時間、空間、能力

畢竟我的孩子可以獨立的時候

我也還不會老到哪裡去

想到這裡就覺得真的一切值得了啦！

順便發個最新的全家福/孕婦寫真

真的是大突破好漂亮好喜歡啊！

之後再來和大家慢慢分享

#以上為我個人的想法和看法

#人人都有不同的想法和看法

#沒有標準答案 #尊重每個人的選擇