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蹦闆罕同框老婆「她澄清不是為錢結婚」！遭禁止和某女網紅拍片...內幕曝光

記者孟育民／台北報導

YouTuber蹦闆從事精品代購業，還跨領域轉戰當創作者，白手起家財力驚人，而他在2018年和交往多年的啾咪結婚，婚後育有一子。向來低調的蹦闆，近日罕見和老婆合體拍片，澄清外界的誤解，其中不少人認為啾咪是為了錢才跟蹦闆結婚，蹦闆則說：「我剛跟她認識是伊果剛創業的時候，那時候我月收入頂多就是6位數而已，沒有很有錢。」

▲▼蹦闆合體老婆啾咪。（圖／翻攝自YouTube／啾咪）

▲蹦闆合體老婆啾咪拍片。（圖／翻攝自YouTube／啾咪）

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啾咪被問蹦闆是個怎樣的老公，她很誠實地說：「只會賺錢的老公，然後在家就是廢物，什麼都不會做，我覺得你該出現的時候有出現，平常就很努力賺錢，雖然有一點機車，有時候壓力大會發脾氣。」透露兩人見面時間很長，但彼此都在自在忙自己的事情，蹦闆反過來爆料老婆在家一直都躺著、滑手機，甚至從沒有在家洗過頭，都會去美容院找人洗頭。

▲▼蹦闆合體老婆啾咪。（圖／翻攝自YouTube／啾咪）

▲啾咪講起老公的優缺點。（圖／翻攝自YouTube／啾咪）

啾咪坦言自己有容貌焦慮，因為蹦闆身邊太多辣妹、網美，擔憂老公在外被誘惑，場外製作人問：「妳有沒有對哪個吃過醋？」蹦闆直接幫忙回答，老婆禁止他跟一位女網紅拍片，「上次我們泰國本來要找XX去，是她禁止XX去，所以才換成泡芙去。」啾咪連忙澄清：「我沒有真的很討厭那個人，因為蹦闆很喜歡撩女生，可是我覺得普遍女生不會回應你，可是我不喜歡會回應他的女生，那XX是屬於就是屬於互撩型的，身為正宮就會一點點小吃錯。我沒有見過本人，不知道私下跟他怎樣相處，可能XX拍片的類型都是關於酒，他們很常出現在那種場合，我就會覺得這樣不好。」

▲▼蹦闆合體老婆啾咪。（圖／翻攝自YouTube／啾咪）

▲▼蹦闆爆料老婆禁止他和某女網紅拍片。（圖／翻攝自YouTube／啾咪）

▲▼蹦闆合體老婆啾咪。（圖／翻攝自YouTube／啾咪）

蹦闆爆料其實啾咪是一個愛吃醋的老婆，曾經因為誤會砸爛了59吋的電視，更澄清老婆並沒有因為自己有錢，選擇睜一隻眼閉一眼，「為什麼砸電視，因為那時候我的手機有跟一個女生聊天，但完全沒幹嘛，人家說要去騎腳踏車，她直接把電視砸掉，我沒有說要騎那個女生！」啾咪說常看見不少女生在眼前公開約老公，她笑說：「放出去才不會亂搞！」

▲▼蹦闆合體老婆啾咪。（圖／翻攝自YouTube／啾咪）

▲蹦闆說老婆醋點很低。（圖／翻攝自YouTube／啾咪）

雖然蹦闆被說很大男人主義，私下很少說對不起，更別說甜言蜜語，尤其切胃後更愛發脾氣，但卻是一個愛家盡責的老公，蹦闆自認優點：「我們兩個至少沒有離婚，我有講過如果我們沒結婚，我這輩子不會結婚，我會一直換女友，我有一個信念就是，今天外面誘惑再多，我不會放棄家庭，遇到再漂亮的女生，我都會想說我已經結婚了。」

▲▼蹦闆合體老婆啾咪。（圖／翻攝自YouTube／啾咪）

▲蹦闆直言不會輕易放棄家庭。（圖／翻攝自YouTube／啾咪）

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