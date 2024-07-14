江坤俊螢幕形象破滅！　名醫爆料他「私下真實面」：暴躁易怒

記者劉宛欣／綜合報導

已婚名醫江坤俊被爆接送護理師回家並同住一夜，重挫愛家好男人形象，即便正宮力挺仍無法止住輿論。近日，名醫黃宥嘉以及心理諮商師林萃芬登上《新聞挖挖哇》，由於與他私下都有交集，便侃侃而談江坤俊私下的真實面貌，兩人都透露他是比較容易暴怒的性格。

▲江坤俊。（圖／翻攝自Facebook／江坤俊）



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▲黃宥嘉在實習醫師時期就曾見過江坤俊。（圖／翻攝YouTube／新聞挖挖哇！）

黃宥嘉自實習醫師時期就與江坤俊碰面過，她回想當時表示「他話很多，多到你會懷疑他真的是一個外科醫師嗎？」她指出一般的外科醫師，因為心思與注意力通常都集中在病患身上，不太會搭理身邊的人，然而江坤俊卻是會開心聊天，講一大堆自己撰寫的論文，重點是眼睛並不會看著對話的對象，她形容是「一個很特別的性格」。

黃宥嘉接著指出江坤俊因為在節目上談笑風生，所以很受大眾喜愛，但實際上以她的經驗，江坤俊私下個性較為暴躁，一旁的心理諮商師林萃芬曾與江坤俊合作線上課程，也附和黃宥嘉：「他很容易暴躁、易怒，他很講究效率，有強烈企圖心，對時間的掌握都要非常精確，只能你等他，不能他等你。」

▲林萃芬也曾與江坤俊合作。（圖／翻攝YouTube／新聞挖挖哇！）



林萃芬也提出對護理師小三的看法：「我覺得這個小三平常一定要非常會察言觀色、完全順從。」並爆料江坤俊曾向她抱怨「太太以前很順從，現在沒有」，由此可見江坤俊非常需要極度順從的另一半，她進一步提出分析，認為小三不會修成正果，因為極度順從的人，等於在關係裡沒有主導權，也就很難有自己想要的結果，更直接指出若有小四甚至小五出現，這名小三的結果結局很可能就是被拋棄。