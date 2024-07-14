江宏傑看女兒比賽！「面露緊張神情」拿相機狂拍　內心話掀網共鳴

記者高語璠／綜合報導

藝人江宏傑與日本桌球天后福原愛自2021年宣布離婚後，官司直到今年3月才落幕。不時透過社群分享生活日常的他，昨（13日）發出女兒Aila醬比賽照片，寫下「原來看自己小孩比賽是會緊張的」，真實心聲引起不少家長的共鳴。

▲江宏傑在台下看女兒Aila醬比賽。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑 Chiang Hung-Chieh）

透過江宏傑發出來的照片可見到，寶貝女兒參加幼稚園啦啦隊錦標賽，Aila醬身穿漂亮的表演服裝，眼睛旁邊用黃、紅兩色畫上星星，還貼了亮片作為點綴，模樣看上去相當可愛。有趣的是，坐在觀眾席的江宏傑神情緊張，時不時拿起掛在胸前的相機為女兒拍下照片，這些舉動都被友人給記錄下來。

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▲江宏傑用相機為女兒拍下美麗的照片。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑 Chiang Hung-Chieh）

貼文曝光後，許多家長都感同身受，紛紛寫下「小孩比賽，家長永遠都比小孩緊張，又不能表現出來」、「也會很感動」、「緊張冒汗，心跳加速，這是我的經驗」、「你現在懂你爸媽以前看你桌球比賽的心情了吧」，也有人稱讚Aila醬，「女兒好美喔」、「Aila好棒喔」、「怎麼這麽強，可以培養成爲體操選手了」。