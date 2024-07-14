短今出事「膝蓋大濺血」！　曬傷勢照吐無奈：不能劈腿了

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀），平時會透過社群記錄應援日常，同時也不吝嗇與粉絲分享私下生活，最近她透露膝蓋受傷，暫時無法劈腿，照片曝光後引發粉絲湧入留言表達關心。為此，短今今（14）日發文報平安，除了傷口狀況之外也要大家不用擔心她。

▲短今是中信兄弟啦啦隊成員之一。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

短今在社群發文報平安，同時也附上一張傷勢照片，透過她分享的照片可見到，她的左腳膝蓋上有明顯的擦傷傷口，上面還貼著繃帶。她在文中透露，因腎上腺素上升而不小心劈腿，所幸目前狀況良好，同時也在文中感謝各界的關心，表示自己會好好照顧傷口，並期待能快速復原。

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▲短今發文透露自己膝蓋受傷。（圖／翻攝自Threads／sammie_923）

為此，貼文及照片曝光後不久，除了吸引粉絲寫下「傷口看起來好痛」、「怎麼這麼嚴重」、「記得貼人工皮」等關心留言之外，同時也要她要好好休息、把傷口照顧好，紛紛祝福短今早日康復，就連中華職棒富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員丹丹也都現身貼文下方留言提醒她，「吼唷～～～你小心一點啦！」