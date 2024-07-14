「怪物女團」XG台北開唱！衝入觀眾席貼近熱舞　3千粉絲嗨爆

記者吳睿慈／台北報導

日本「怪物女團」XG雖然全員都是日本人，但2022年在韓出道即爆紅，以前衛的造型、新穎風格深受粉絲喜愛。她們5月起從日本大阪展開全球巡演「XG 1st WORLD TOUR The first HOWL」，台灣站於13日登場，7位成員一連換多套服裝，長達2個半小時火力全開的超炸演出無懈可擊，讓現場歡呼尖叫聲不斷。

▲▼XG首度在台灣開唱，吸引3千粉絲到場支持。（圖／寬宏藝術提供）



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XG台灣站演出於13日登場，登場即展現女王般超強氣勢，開場就帶來經典神曲〈Shooting Star〉、〈Tippy Toes〉等多首熱門曲目，演唱會中7位成員分別換裝帶來Solo表演，更隨機驚喜現身觀眾席，與粉絲超貼身熱舞，大唱碧昂絲〈If I Were A Boy〉、泰勒絲〈Red〉、愛黛兒〈Hello〉等超高人氣歌曲，讓粉絲大讚「超喜歡超用心！」吸引全場粉絲一起大合唱！

▲▼XG下台與歌迷互動，氣氛超熱烈。（圖／寬宏藝術提供）



首度來到台灣演出，XG表白喜歡珍珠奶茶，以及最想吃小籠包，現場也和粉絲學「漂亮」的中文，她們直接大喊：「 ALPHAZ（粉絲名）水啦！」超有趣互動嗨翻全場。

場上，她們同步宣佈好消息「今年還會發行新專輯」，台灣站最後帶來爆紅歌曲〈LEFT RIGHT〉，超強爆發力的唱跳演出，立刻帶起現場火熱氣氛，讓全場粉絲都跟著她們一起嗨到最高點，也為整場演唱會畫下完美句點。