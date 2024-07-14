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王少偉出外景爆意外！突暈眩眼前一片黑　回過神傻了：嘴巴腫了還冒血

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》明（15日）播出「異國他鄉人生地不熟 生病真的是要人命」，王少偉曾有過難忘的看診經驗：「去泰國旅遊時，我朋友怕我水土不服，都帶我去餐廳吃飯，但飯店旁邊大排長龍的路邊攤實在太吸引我，我就拜託朋友帶我吃一餐，但好吃是要付出代價的，我拉了3天。」

▲▼王少偉。（圖／中天綜合台提供）

▲王少偉在國外遇到恐怖經歷。（圖／中天綜合台提供）

王少偉到醫院看診時，卻被這一幕嚇得落荒而逃：「醫生要幫我吊點滴，但點滴一拿出來，我就決定不吊，因為我寫的名字跟他拿出來的名字是不一樣的，他還叫我不要擔心，說這是新的點滴，可是我真的不敢，我就忍回台灣。」

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而王少偉還曾在紐西蘭出外景時發生意外：「我們要到死亡瀑布溯溪，但我們出發那天暴風雨，速度快到停不下來，直接90度衝下7米高的瀑布，我當下一陣暈眩、眼前一片黑，等回神我嘴巴腫了還冒血，他們推測我應該是撞到前面教練的安全帽。」

▲▼王少偉。（圖／中天綜合台提供）

▲李維維曾在越南發生恐怖的看診經歷。（圖／中天綜合台提供）

李維維也在越南發生恐怖的看診經歷：「我突然發燒燒到骨頭好痛，腳跟肚子全是紅疹，那時候很流行H1N1，我們馬上找了一間最近的醫院去，但醫生講話時，我頭很暈，感覺有點雞同鴨講，我只知道他說再這樣下去可能會得肺炎。」正躺在病床休息的李維維，身邊突然出現一位小男生說要替她打針：「他頭上戴著洗澡的浴帽，手上拿著東西來我旁邊，我問他『你是誰、你要幹嘛』，他都沒回答我，就直接把點滴拿起來，我很怕打針就開始崩潰大哭，然後就暈過去了，直到現在我也不知道到底發生什麼事。」



 

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