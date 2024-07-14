連靜雯英國開坦克！組裝槍械「女子組第一名」超狂

記者許逸群／台北報導

「斜槓女王」連靜雯全心投入直銷產業7年開花結果，成為總裁級品牌大使。她日前受邀參加公司的海外研修班，到英國牛津大學與英國劍橋大學參加大中華區海外研修班，除了進修學習，團建活動安排去開坦克車、實彈射擊、組裝槍械，讓連靜雯直呼：「超刺激！」

▲連靜雯除了到英國進修，也參訪貴族莊園。（圖／楠軒工作室提供）

連靜雯第一次參加公司的海外研修班，這是要成為最高位階才能夠參與的小型EMBA課程，門檻頗高，且飯店、機票及課程費全自費，花了超過40萬台幣，「雖然整趟費用不低，但覺得太值得了！因為能夠坐在劍橋、牛津大學上課，已經覺得太不可思議！」

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▲連靜雯到英國的坦克體驗基地。（圖／楠軒工作室提供）

其中有一天團建活動，到全球唯二的坦克體驗基地「Tanks A Lot」體驗開坦克車、實彈射擊與組裝槍械。驚人的是，連靜雯在教練指導2次的情況之下，不到1分鐘就完成組裝槍械與拆解槍械，讓所有人驚呼「超誇張」，成為當日女子組第一名。

提到斜槓創業，連靜雯表示：「創業很不容易 ，但創業有人教很幸福。學習也不分年紀，有同行的領導人年紀近70歲，而且能夠讓自己保持飢渴，持續學習新知識、開格局，理解時代的變化和趨勢、順應時勢做出改變。」她透露，會將這趟英國之旅放在自己的YouTube頻道跟大家分享。