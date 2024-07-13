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3個月減30kg變美竟遭酸民批「自打臉」！　黃小愛無奈吐真實心聲

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber黃小愛自今（2024年）年3月開始下定決心瘦身，戒掉外食自己下廚，經歷了飲食控管後，至今已經減去了30公斤以上的體重，他在減肥成功以後，越來越常曬出自信的個人照，鼓勵也想減重的粉絲。怎料，瘦下來的他竟然僅因減肥就遭酸民諷刺，批評他以前不想減肥，現在卻自打臉，對此，他也親自透過Instagram做出了回應。

▲黃小愛回應酸民。（圖／翻攝自黃小愛Instagram）

▲黃小愛回應酸民。（圖／翻攝自黃小愛Instagram）

▲黃小愛瘦下來變得更加自信。（圖／翻攝自黃小愛Instagram）

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黃小愛13日在Instagram曬出了減肥前後的對比照，照片中可明顯看出他光是臉蛋就減去了近一半的大小，雙下巴直接消失，臉部的線條都變得更加鮮明，他透露看到有人批評自己「以前說不想減肥，現在卻打臉」，讓他無奈表示「人每個階段本來就有不同的想法、領悟，還有想追求的，我真的以前也很自在很快樂」。

▲黃小愛回應酸民。（圖／翻攝自黃小愛Instagram）

▲黃小愛回應酸民。（圖／翻攝自黃小愛Instagram）

黃小愛透露以前雖然很快樂，但因為沒有注意到身體健康，因此健康亮起了紅燈，先前也曾公開透露瘦下來後才發現，過去很多生理上的困擾都獲得解決，現在變得更自信，身體也變得更好，他也霸氣回應酸民「不懂這種人在想什麼？我為什麼要一直做你喜歡的樣子？」。

黃小愛先前曾曬出短片記錄了減肥前後的對比影片，影片中可以看到她從以前有著雙下巴的厚片身材，經過整整3個月的努力後，甩掉了30公斤的體重，整個人小了好幾號，臉蛋跑出了尖下巴，美貌升級，她強調「不管哪個時期我都一樣很愛自己喔～希望也讓你有改變的動力」，目前距離目標體重只剩下5公斤，鼓勵粉絲「給自己一次改變的機會，我可以你也可以」

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