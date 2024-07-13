被蚊子叮放著沒管！　況明潔「手腫成包子」險釀蜂窩性組織炎

記者蔡宜芳／綜合報導

女星況明潔近來一邊忙錄節目、一邊拍戲，行程滿檔。她13日在社群發文，曬出手臂上紅腫的傷口，透露自己因為被蚊子叮，險些釀成嚴重的蜂窩性組織炎，呼籲網友絕對不要忽視身體健康。

▲況明潔透露自己差點得蜂窩性組織炎。（圖／翻攝自Facebook／況明潔）

況明潔坦言，自己並不怕被蚊子或小黑蚊叮咬，但身體會對小黑蚊的毒液有過敏反應。她提到，前陣子到宜蘭拍戲，有被蚊子叮到，但自己放著沒管，怎料，手突然就「腫得跟包子一樣大」，她為此趕緊就醫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

況明潔透露，就醫後，她被醫生警告若再晚一點，傷口可能就會演變成蜂窩性組織炎，她才意識到問題的嚴重性。於是，她決定聽從醫生的建議，接受治療，「吃了兩天藥，沒再發炎，慢慢恢復中，對於身體狀況還是不要太鐵齒喔！」

▲況明潔曬出傷口照。（圖／翻攝自Facebook／況明潔）

【況明潔全文】

其實我不怕被蚊子或小黑蚊叮咬，因為我不去看、不去想，就不會癢，但我對小黑蚊的毒液過敏。之前在宜蘭拍戲被叮沒管他（它），腫的（得）跟包子一樣大，醫生說你再晚一點來看，就會成為蜂窩性組織炎。這次還是聽話一點，去給醫生看看，吃了兩天藥，沒再發炎，慢慢恢復中，對於身體狀況還是不要太鐵齒喔！