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獨家／被傳罹病暴瘦！錢小豪出面談病況　來台見影迷時間曝

記者葉文正／台北報導

主演殭屍片受到全亞洲影迷歡迎的錢小豪，日前被香港媒體報導剃光頭，疑似化療暴瘦，體重亦降到61公斤，健康狀況令人憂心，但他今天接受《ETtoday》新聞雲專訪時透露，會瘦是有原因的，也說明自己身體狀況，更透露9月18日要來台會影迷，跟大家見面。

▲錢小豪9月即將來台。（圖／紅心字會提供）

▲錢小豪9月即將來台。（圖／紅心字會提供）

對於自己暴瘦的狀況，錢小豪解釋：「其實跟朋友吃飯應酬有關，因為我跟朋友吃飯時，常常飯菜吃兩口，朋友就來敬酒，喝酒有了飽足感，那麼有時候一下就醉了，當然就沒吃什麼東西，怎麼會胖呢。」笑說自己貪杯誤了吃飯。

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▲錢小豪9月即將來台。（圖／紅心字會提供）

▲錢小豪說爆瘦是因為飯吃得少。（圖／紅心字會提供）

還有一個原因是為了體態，錢小豪笑說：「有一陣子我比較有肉，肚子也凸凸的，老婆就認為我應該去運動KEEP FIT，那有時候我又懶得運動，所以就少吃，至少看起來比較瘦。」兩大原因讓他這一年都胖不起來。

▲錢小豪9月即將來台。（圖／紅心字會提供）

▲錢小豪常常到台灣做公益。（圖／紅心字會提供）

至於剃光頭這件事，錢小豪說，「基本上香港媒體報導是對的，因為我之前頭上有出現黑色斑點，醫護擔心可能是有不好的東西，所以剃了光頭做檢查，不過檢查出來都是很OK的，大家不用太擔心。」

小豪哥也透露，9月18日，即將跟好友麥可過來台灣，「我們是下午的飛機，比較不用早起那麼辛苦，原則上來台灣一樣會有紅心字會的公益活動，也會去拍當年《殭屍先生》場景，會去參加湖口電影節活動，重新放映《殭屍先生》，跟粉絲們見面，當然還要跟好友們聊天跟旅遊，最近我也都在忙自己的品牌，台灣還有日本都會有我品牌衣服與公仔問世，希望大家喜歡。」

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錢小豪, 殭屍先生, 紅心字會

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