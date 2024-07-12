八點檔男星張哲豪被爆「外流女性裸照」性騷　回應喊：我有肖像權

記者蕭采薇／台北報導

曾演出八點檔《多情城市》的男星張哲豪，遭女健身教練「芭奈」指控騷擾，曝光兩人對話紀錄，表示張哲豪曾外流其他女性裸照並其身材品頭論足。對此張哲豪堅稱擁有這些大尺度照片肖像權，不過刑法中「散布、播送或販賣猥褻影像」，可處二年以下有期徒刑。

▲八點檔男星張哲豪。（圖／翻攝自Facebook／張哲豪-演員＆劇作家日常）



對於「芭奈」的指控，張哲豪並未否認對話截圖的真實性，不過他表示：「我傳了一些我幫演員朋友拍的生活照，還有一些我擁有肖像權的作品，也就是大尺度但沒有露點的給她，還有一些讚美她身材的話。」

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對於芭奈指他言語性騷擾的部分，張哲豪則解釋：「兩年前，我遭到陷害，就如同我在直播裡說的，對方先在健身房外對我說煽情的話，再跟我說她的三圍，又說男學員跟她上課時都會起生理反應（後來我才知道她在每個節目上都會說到這件事）。」

▲八點檔男星張哲豪被爆散布裸照、性騷擾。（圖／翻攝自Threads）

張哲豪接著表示：「我當時就覺得很不舒服，但也就順著她的話題聊下去，她說她上過國光幫幫忙，當時楊導的電影正在徵選女主角，是大尺度的，我就問她有沒有興趣，我可以幫她拍一些形象照。」不過根據截圖中的內容，芭奈曾制止並說：「奇怪為何我們要聊這個？」張哲豪當時則回答：「什麼都可以聊，沒限制話題啊。」

▲八點檔男星張哲豪被爆散布裸照、性騷擾。（圖／翻攝自Threads）

張哲豪表示，他擁有這些「大尺度」照片的肖像權（應為著作權），但除了版權問題外，根據刑法第第235條，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科九萬元以下罰金。