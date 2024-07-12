「唐治平放我鳥」　泰拳選手青柳克明：祝他一切順利步上正軌

記者劉宜庭／綜合報導

泰拳選手青柳克明昨（11日）原訂要和男星唐治平進行友誼賽，但最後對方並未現身，為此一度在限時動態發文「唐治平放我鳥：）」。不過，他事後仍在臉書發文祝福：「祝他一切順利步上正軌！」

▲青柳克明被放鳥。（圖／翻攝自青柳克明IG、記者黃克翔攝）



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青柳克明昨透過臉書粉絲專頁發文，針對被唐治平放鳥一事給予正面回應：「雖然沒能跟唐治平交流，不過我相信唐治平對技擊運動是很有熱愛的，祝他一切順利步上正軌！」

至於為何唐治平昨日未現身？唐治平透露自己接到好友電話，對方透露在基隆見到疑似他母親的身影，他冒雨前往尋找未果，後來也聯繫不上該名好友。不過，他也坦言自己最近狀況不好，原預計10日就要搬家，但因為忙著到處找媽媽，加上自己不管到哪邊都會被警察盤查，於是跟房東延期到15日搬家，目前尚未找到新家，「因為還有媽媽的東西要處理」。

▲唐治平坦言自己最近狀況不好。（圖／資料照／記者戴上容攝）



唐治平73歲母親於6月3日被發現陳屍在社區頂樓，但唐至今拒認屍，因此遺體放置在新北市立殯儀館，新北警方亦在6月14日發布認領公告。經過近一個月後，9日檢方依齒模比對後，確認屍體確實為唐母，將再次通知唐治平領取鑑識與死亡證明書。

不過，唐治平表示自己有收到法院傳票，強調傳票上沒有寫事由，直言「驗齒模、驗DNA沒有人通知他」，激動說：「驗好了也沒有通知我，怎麼就出新聞了。」狀態令外界擔心不已。