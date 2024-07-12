一粒換全黑裝「褲子激短」！變暗黑美少女　眼神游移：越拍越尷尬

記者顧齊祐／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊（Wing Stars）成員一粒（趙宜莉），11日晚上在個人社群平台發佈多張個人美照，常以甜美形象示人的她，難得轉變成暗黑風格，穿上全黑「下半身失蹤」裝，大露白皙美腿，畫面相當吸引人。

▲一粒轉換暗黑風格穿上「下半身失蹤」裝。（圖／翻攝自Instagram／@ilixoxov）

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一粒進入啦啦隊後，平時的造型多以甜美、陽光形象為主，11日她在個人Instagram帳號發佈了多則限時動態，可以看到她一改可愛模樣，轉換成暗黑風格，穿上了黑色的貼身長袖上衣，搭配超短黑色熱褲，全黑系的服裝配上兩條纖細的長腿，顯得雙腿更加嫩白。

▲一粒全黑服裝與嫩白長腿形成對比。（圖／翻攝自Instagram／@ilixoxov）

限時動態中還可以看到，一粒正蹲在一旁擺拍，但隨著拍攝時間越來越長，她表情與動作開始變得不自然，眼神也不斷游移，顯得超不自然，並寫道：「越拍越尷尬哈哈哈哈！」，與暗黑風格形成反差。

▲一粒越拍越不自在，笑稱「越拍越尷尬」。（圖／翻攝自Instagram／@ilixoxov）

一粒加入Wing Stars一年多來，就憑藉高冷酷似黑嘉嘉的外表，以及葉保弟應援舞爆紅，有著「台鋼王牌」、「中職黑嘉嘉」等封號，更有日本媒體看好她能成為下一個峮峮和林襄。