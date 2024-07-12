《家有阿福》童星離奇陳屍車中！　享年46歲…身旁服務犬也身亡

記者陳芊秀／綜合報導

美國童星出身的本傑明格雷戈里（Benji Gregory）6月13日被發現與愛心犬雙雙陳屍車中身亡，享年46歲。他過去以童星之姿，演出家庭情境喜劇《家有阿福》，在80年代風靡全球，而近日在車中離世，姊姊證實死訊，法醫正在調查死因。

▲《家有阿福》童星出身的本傑明格雷戈里（右）因劇集爆紅。（圖／翻攝自X）

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據《TMZ》報導，本傑明格雷戈里在車中被發現，身邊的愛心服務犬漢斯（HANS）也已經死去，車子停在亞利桑那州皮奧里亞的一間大通銀行的停車場。目前法醫正在釐清死因，另外有媒體報導，他的車內發現一些支票，疑似去銀行辦事，但是在車內睡著了，推測是承受不了夏季高溫在車中中暑。

▲本傑明格雷戈里被發現陳屍車中身亡，死因還在調查中。（圖／翻攝自X）

姊姊蕾貝卡透露，本傑明格雷戈里長期受到憂鬱症、躁鬱症和睡眠障礙的困擾，有時甚至連續好幾天無法入睡。她說弟弟是一個好兒子、兒子與叔叔，「他是個有趣的人，經常讓我們開懷大笑。即使在整理他的物品時，我發現自己在看他的小視頻或筆記時會笑，但也會忍不住流淚。」

本傑明格雷戈里因《家有阿福》火速爆紅，劇集從1986年到1990年共播出了101集。他2003年從娛樂圈轉行，離世消息令劇迷相當不捨。