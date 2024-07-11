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《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG…發文曝困境

記者蔡宜芳／綜合報導

女星林玉書先前因《全明星運動會4》受到關注，退賽爆出被霸凌風波後，去年才回歸演員身份加入連續劇《追分成功》。不過，她近來被發現沒有繼續出現在劇中，連Instagram都關閉了，讓粉絲有些擔心，而林玉書也於11日分享近況，坦言「想放棄」。

▲▼《全明星》林玉書悄關IG、退出8點檔　認：到星巴克兼職。（圖／翻攝自Facebook／YutoLin 林玉書）

▲林玉書退出《全明星》後，消失一年才回到螢光幕前。（圖／翻攝自Facebook／YutoLin 林玉書）

林玉書表示，由於一些私人的理由，她選擇暫時遠離社群，並分享近況說：「找到了星巴克的兼職工作，努力跟上大家的腳步中，有興趣來找我玩的可以私訊我，我會告訴你在哪家門市。」對於許多人關心她為何沒有繼續演出《追分成功》，林玉書則坦言：「長官及主管們有他們的考量，所以其實我也不知道。」

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▲▼《全明星》林玉書悄關IG、退出8點檔　認：到星巴克兼職。（圖／翻攝自Facebook／YutoLin 林玉書）

▲林玉書被發現在《追分成功》已無戲份。（圖／翻攝自Facebook／YutoLin 林玉書）

林玉書透露，前陣子她在反思自己的人生，主要是對於自己感到很迷惘和搖擺，「我比任何人都希望能夠一部接一部的帶給各位越來越好的作品，但現實總是沒那麼容易，我在這漫長的等待中著實地感到痛苦並且想放棄，也或許我已經放棄了。」

林玉書坦言她對自己的定位也感到模糊，可能會被認為是演員、KOL、YouTuber或主持人等，但她內心最渴望的是成為歌手，「但很顯然地這件事比接到一部戲還要困難。」

▲▼《全明星》林玉書悄關IG、退出8點檔　認：到星巴克兼職。（圖／翻攝自Facebook／YutoLin 林玉書）

▲林玉書坦言自己因為接不到戲，到咖啡廳兼職。（圖／翻攝自Facebook／YutoLin 林玉書）

林玉書說，她很希望以後在戲劇中，不再是演誰的同學或朋友，「我知道我已經是個幸運的孩子，但人難免比較，看到認識的人，或是自己同行的朋友有很好的機會的時候，實在是不是滋味。難免嘛，我們都是人。」她也以活潑的的語氣喊話說：「如果有誰看到了這篇文章，而你是能夠撼動或左右什麼的人，大哥大姐啊，賞點飯吃吧哈哈哈哈哈哈。」分享了目前遇到的困境。

【林玉書全文】

0711
很多人問我為什麼我的IG不見了
之前因為一些私人的理由，我希望遠離社群
（結果還是在滑臉書哈哈）
謝謝所有願意關心我的人
先跟各位報告一下近期的生活
找到了星巴克的兼職工作，努力跟上大家的腳步中
有興趣來找我玩的可以私訊我，我會告訴你在哪家門市
也有很多人有另外一個問題，就是為什麼我沒有繼續演出《追分成功》
這個部分得跟各位說聲不好意思
長官及主管們有他們的考量
所以其實我也不知道
前陣子在好好的回顧自己的人生（超突然
兩週前在馬路上撲街臉現在有一塊傷口==
但這是小事啦
主要是對於自己感到很迷惘跟搖擺
我比任何人都希望能夠一部接一部的帶給各位越來越好的作品
但現實總是沒那麼容易
我在這漫長的等待中，著實地感到痛苦並且想放棄
也或許我已經放棄了（現在問什麼我可能都會說不知道
對於自己的定位我也覺得模糊
可能大家會認定我是演員、KOL、YTR…主持…？
之類的
但我內心最渴望的是成為歌手，讓大家聽到並且喜歡我的聲音
但很顯然地，這件事比接到一部戲還要困難
我也很希望在所有戲劇演出的作品裡不再是誰的朋友、誰的同學
所以我十分眷戀讓我能夠盡情享受的 #三月的南國之南
我知道我已經是個幸運的孩子
但人難免比較
看到認識的人，或是自己同行的朋友有很好的機會的時候
實在是
不是滋味（難免嘛 我們都是人
雖然這只是一張很普通跟喵吉的生活照

Always
We wish to be somebody
就讓我繼續，很煎熬地等待下去吧
如果有誰看到了這篇文章
而你是能夠撼動或左右什麼的人
大哥大姐啊，賞點飯吃吧哈哈哈哈哈哈
最後
喵吉還是一樣可愛

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