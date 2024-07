《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG…發文曝困境

記者蔡宜芳/綜合報導

女星林玉書先前因《全明星運動會4》受到關注,退賽爆出被霸凌風波後,去年才回歸演員身份加入連續劇《追分成功》。不過,她近來被發現沒有繼續出現在劇中,連Instagram都關閉了,讓粉絲有些擔心,而林玉書也於11日分享近況,坦言「想放棄」。

▲林玉書退出《全明星》後,消失一年才回到螢光幕前。(圖/翻攝自Facebook/YutoLin 林玉書)

林玉書表示,由於一些私人的理由,她選擇暫時遠離社群,並分享近況說:「找到了星巴克的兼職工作,努力跟上大家的腳步中,有興趣來找我玩的可以私訊我,我會告訴你在哪家門市。」對於許多人關心她為何沒有繼續演出《追分成功》,林玉書則坦言:「長官及主管們有他們的考量,所以其實我也不知道。」

▲林玉書被發現在《追分成功》已無戲份。(圖/翻攝自Facebook/YutoLin 林玉書)

林玉書透露,前陣子她在反思自己的人生,主要是對於自己感到很迷惘和搖擺,「我比任何人都希望能夠一部接一部的帶給各位越來越好的作品,但現實總是沒那麼容易,我在這漫長的等待中著實地感到痛苦並且想放棄,也或許我已經放棄了。」

林玉書坦言她對自己的定位也感到模糊,可能會被認為是演員、KOL、YouTuber或主持人等,但她內心最渴望的是成為歌手,「但很顯然地這件事比接到一部戲還要困難。」

▲林玉書坦言自己因為接不到戲,到咖啡廳兼職。(圖/翻攝自Facebook/YutoLin 林玉書)

林玉書說,她很希望以後在戲劇中,不再是演誰的同學或朋友,「我知道我已經是個幸運的孩子,但人難免比較,看到認識的人,或是自己同行的朋友有很好的機會的時候,實在是不是滋味。難免嘛,我們都是人。」她也以活潑的的語氣喊話說:「如果有誰看到了這篇文章,而你是能夠撼動或左右什麼的人,大哥大姐啊,賞點飯吃吧哈哈哈哈哈哈。」分享了目前遇到的困境。

【林玉書全文】

0711

很多人問我為什麼我的IG不見了

之前因為一些私人的理由,我希望遠離社群

(結果還是在滑臉書哈哈)

謝謝所有願意關心我的人

先跟各位報告一下近期的生活

找到了星巴克的兼職工作,努力跟上大家的腳步中

有興趣來找我玩的可以私訊我,我會告訴你在哪家門市

也有很多人有另外一個問題,就是為什麼我沒有繼續演出《追分成功》

這個部分得跟各位說聲不好意思

長官及主管們有他們的考量

所以其實我也不知道

前陣子在好好的回顧自己的人生(超突然

兩週前在馬路上撲街臉現在有一塊傷口==

但這是小事啦

主要是對於自己感到很迷惘跟搖擺

我比任何人都希望能夠一部接一部的帶給各位越來越好的作品

但現實總是沒那麼容易

我在這漫長的等待中,著實地感到痛苦並且想放棄

也或許我已經放棄了(現在問什麼我可能都會說不知道

對於自己的定位我也覺得模糊

可能大家會認定我是演員、KOL、YTR…主持…?

之類的

但我內心最渴望的是成為歌手,讓大家聽到並且喜歡我的聲音

但很顯然地,這件事比接到一部戲還要困難

我也很希望在所有戲劇演出的作品裡不再是誰的朋友、誰的同學

所以我十分眷戀讓我能夠盡情享受的 #三月的南國之南

我知道我已經是個幸運的孩子

但人難免比較

看到認識的人,或是自己同行的朋友有很好的機會的時候

實在是

不是滋味(難免嘛 我們都是人

雖然這只是一張很普通跟喵吉的生活照

但

Always

We wish to be somebody

就讓我繼續,很煎熬地等待下去吧

如果有誰看到了這篇文章

而你是能夠撼動或左右什麼的人

大哥大姐啊,賞點飯吃吧哈哈哈哈哈哈

最後

喵吉還是一樣可愛