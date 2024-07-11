Lily超仙美照大放送！網暈「怎這麼好看」釣出小S回：因為她媽…

記者劉宛欣／綜合報導

小S的二女兒Lily從出現在鎂光燈前就一直因清新外貌成為話題焦點，受封「新生代人間芭比」稱號，是許多人心目中的女神，人氣直追媽媽。經常透過社群帳號分享日常的她，日前曬出了一系列露出傲人長腿的美照，吸引大批網友留言讚賞她的美貌，其中還釣出了媽媽小S親自回覆了網友的留言。

▲Lily經常透過社群分享日常美照。（圖／翻攝自Lily Instagram）

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Lily日前在Instagram上曬出一系列美照，照片中可以看到她站在夜晚的戶外，穿著黑白條紋短袖上衣和黑色短裙，手上提著白色的手提包，長髮隨風飄揚，神情自然，展現出優雅和自信，另一張則可看到她坐在戶外的台階上，手自然地放在腿上，臉上掛著甜美的笑容，看起來十分開心且迷人，一系列美照最大亮點便是她又長又纖細的美腿，受到廣大網友讚賞。

▲Lily傲人超長美腿羨煞眾人。（圖／翻攝自Lily Instagram）

底下網友紛紛留言稱讚Lily「根本仙女耶，好扯」、「莉莉腿比我的命還長」、「腿到底怎麼養的」、「名模的臉加名模的身材」，其中有人寫著「怎麼會有這麼好看的人類啦」，沒想到竟驚喜吸引了小S親自回覆「因為她的人類母親做了很多善事」，讓留言的網友相當興奮，也逗樂眾人。

▲小S回覆。（圖／翻攝自Lily Instagram）