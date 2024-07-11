藍心湄爆演藝圈血淚「張清芳慘被製作人吼」！　胡瓜引薦白冰冰內幕曝光

記者孟育民／台北報導

綜藝天王胡瓜的YouTube頻道《下面一位》上周邀請藍心湄、林美秀暢談秀場回憶，三人一邊敘舊一邊互相吐槽，好感情淺而易見。最新一集播出下集，三人接著分享經典節目的各種內幕，及不為人知的小故事，藍心湄談到當年吃盡苦頭才獲得打歌機會，現場抱怨起胡瓜的《百戰百勝》節目遊戲關卡太過激烈，狂被排球砸臉導致妝容全毀，但為了打歌宣傳只能咬牙忍耐；接著又要在玩咖啡杯及旋轉木馬後進行唱歌宣傳，一連串的任務藍心湄差點吃不消，辛酸血淚史讓藍心湄印象深刻。

▲胡瓜、藍心湄、林美秀暢談演藝圈血淚。（圖／下面一位提供）



三人回憶起過去《鑽石舞台》錄影，名牌製作人王鈞嚴格標準讓他們總是心驚膽戰，某次因彩排時間太早，聲音還尚未開嗓，製作人不滿意的吼叫下台，藍心湄以為是她被點名，沒想到是站在一旁的張清芳，王鈞更直言：「這麼醜，妳（張清芳）給我下來！」現在回想起當時的狀況讓她覺得又尷尬又好笑。

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▲▼藍心湄爆張清芳遭製作人王鈞怒吼。（圖／下面一位提供）





而《鑽石舞台》在當時非常有名氣，許多藝人爭先恐後的想要有宣傳機會，有天胡瓜接到白冰冰電話希望可以上節目，事後胡瓜真的引薦，「那時候上節目是要拜託的！」表示白冰冰只要抓到機會絕對是用盡全力表現，華麗的演出也讓嚴格的王鈞點頭稱讚，從此就讓白冰冰常駐節目。

▲三人聊往事笑開懷。（圖／下面一位提供）



胡瓜和藍心湄當年主持《綜藝大聯盟》，訪問許多大咖來賓之外，節目中會另外拍攝短劇，兩人將所有巨星們的故事當做自己本身經歷用心扮演，唯妙唯肖的詮釋也曾逼哭張學友及江蕙，認真的演技也感動在場所有觀眾。