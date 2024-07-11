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被泳知騙到！小娟以為會消音　純真告白「每月收入最高2360萬」

記者張筱涵／綜合報導

小娟近來主持《農村料理大作戰》，最新一集邀請到李泳知，開場就開玩笑說對方新歌〈Small girl〉是在針對她這樣的女孩，結果後續又聊到(G)I-DLE活動中裡她的收入，兩人超真實又順暢的對話，讓觀眾看得哈哈大笑。

▲▼小娟　李泳知。（圖／翻攝自YouTube／Pixid）

▲小娟開場就說李泳知歌曲〈Small girl〉是針對她的。（圖／翻攝自YouTube／Pixid）

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小娟在《農村料理大作戰》要介紹李泳知時，笑稱因為彼此合作了很多東西，大家都會以為她們感情非常好，說到這裡李泳知忍不住站出來說「我們沒有很熟！姐姐還會叫我泳知小姐（영지씨）」。有趣的是，當她阻止李泳知出面抗議，要求對方走回待機位後，又說李泳知新歌〈Small girl〉是在針對她的歌曲，從開頭就相當有趣。

後續小娟主動問〈Small girl〉是否為真實故事，那李泳知現在是否還有跟歌曲故事的男主角還在繼續交往，超火辣直球的問題讓對方只能露出詭異表情試圖逃避回答。

▲▼小娟　李泳知。（圖／翻攝自YouTube／Pixid）

▲小娟問李泳知還跟〈Small girl〉故事主角還在交往嗎，李泳知表情相當逗趣。（圖／翻攝自YouTube／Pixid）

李泳知當然也不是省油的燈，馬上反問「姐姐每個月收入多少」。小娟的反應則是相當淡定，且聽到數字應該會被消音處理後，馬上就回答「最好的時候是每個月韓幣10億元（約台幣2360萬元），最少的是韓幣10萬元（約台幣2360元）」。搞笑的是，觀眾們很快就發現根本沒有消音處理，直呼小娟真的很純真可愛。

▲▼小娟　李泳知。（圖／翻攝自YouTube／Pixid）▲▼小娟　李泳知。（圖／翻攝自YouTube／Pixid）

▲小娟超老實回應收入。（圖／翻攝自YouTube／Pixid）

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小娟, 李泳知, (G)I-DLE

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