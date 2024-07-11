張君雅小妹妹26歲近況曝光！「肉肉臉消失了」 現蹤小琉球全被拍

記者潘慧中／綜合報導

「張君雅小妹妹」簡嘉芸2006年因為泡麵廣告爆紅，爆炸頭和圓臉頰成了招牌造型，後來客串《惡作劇二吻》、2017年更難得出演綜藝節目，每每現身螢光幕前都掀起高度討論。如今已滿26歲的她，最近罕見在社群網站PO出了近況照。

▲「張君雅小妹妹」簡嘉芸近況照。（圖／翻攝自Instagram／jiayun_0413）



照片中，可以看到簡嘉芸身穿一件條紋襯衫，及胸長髮自然散落在背部。站在位於小琉球海灘外圍的她，在夕陽襯托下，眼神略顯沉思地望向遠方。

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▲簡嘉芸越來越漂亮。（圖／翻攝自Instagram／jiayun_0413）



簡嘉芸2020年從長庚科技大學護理系畢業後，便專注於個人生活，事實上，她7歲就被挖掘演出泡麵廣告，從此紅遍大街小巷，她曾上《麻辣天后傳》暢談當年拍廣告的趣事，因為才國小一年級，廣告裡被安排要不斷奔跑，肚子很容易餓，媽媽見狀便用食物誘惑，拍完廣告就有雞腿便當能吃，讓她激起全身力氣奮力衝刺。

▲簡嘉芸2020年從長庚科技大學護理系畢業。（圖／翻攝自YouTube、Instagram／jiayun_0413）



近年格外引起討論的是，簡嘉芸小時候雖然看起來圓滾滾，長大後卻蛻變成曲線曼妙的辣妹，背後關鍵其實和無疾而終的初戀有關，當時152公分的她一度胖到68公斤，也因為失戀，讓她下定決心甩開肉肉的自己，透過跑步成功減到約50公斤。