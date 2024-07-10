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北市幼兒園爆性侵案！大牙喊話盼司法嚴懲　佳娜痛心：怎敢送孩子上學

記者蔡宜芳／綜合報導

近日爆出北市某私立幼兒園發生性侵偷拍案，目前累計至少20名女童受害，犯人甚至是園長的兒子。對此，去年才為性騷案大打官司的大牙（周宜霈），忍不住轉發喊話「希望司法嚴懲」，而身為人母的佳娜、蘿莉塔也都發文痛斥。

女童 性侵 傷心 難過 小孩 示意圖（圖／達志／示意圖）

▲北市驚爆幼兒園狼師性侵案。（圖／示意圖／達志影像）

大牙10日在限時動態轉發幼兒園性侵案的報導，坦言每次看到類似的新聞，心裡都會揪一下，「性侵、性騷與我們的距離，就像公車上站在你旁邊的那個陌生人，稍微不注意就會被碰到的那麼近。」盼望司法能夠嚴懲加害者，「也希望所有受傷的靈魂能好好被接住。」

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▲▼北市幼兒園爆性侵案！大牙、佳娜痛心：怎敢送孩子上學。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲大牙去年將黑人陳建州告上法院。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

另外，升格當媽不久的佳娜、蘿莉塔也都紛紛在社群發文譴責。佳娜說：「這個世界到底怎麼了？到底當媽媽的以後要怎樣安心送小孩去學校？」蘿莉塔則對於《兒童及少年福利與權益保障法》規定媒體不能露出細節感到不滿，直說：「這應該要直接公佈長相、姓名，和是哪家幼兒園了吧！保護隱私個屁啊！」

▲▼北市幼兒園爆性侵案！大牙、佳娜痛心：怎敢送孩子上學。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin、lolitalee513）

▲佳娜、蘿莉塔目前都是一個孩子的媽。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin、lolitalee513）

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大牙, 周宜霈, 佳娜, 蘿莉塔

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