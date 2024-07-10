傅娟喜帶4應援物飛曼谷！　歐陽娣娣「見鏡頭揭真相」：好假喔

記者張筱涵／綜合報導

歐陽娣娣參加《創造營亞洲》後，目前正以限定女團Gen1es成員的身份活動中。媽媽傅娟日前特別飛往泰國曼谷為小女兒應援，並在鏡頭前興奮地表示，大家都特地從各地飛來支持。然而，當傅娟轉頭向女兒打招呼時，卻被歐陽娣娣笑虧「好假喔」，因為她們其實早在活動開始前已經見過面，只是為了記錄這一刻才重現見面過程。

▲傅娟特別飛到泰國為歐陽娣娣應援。（圖／翻攝自小紅書／傅娟）



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傅娟7日參加了人生中的第一場見面會，全心全意為小女兒歐陽娣娣應援，還召集了來自各地的好友們一同前往支持，並透過影片記錄這一切。然而，在開場結束準備採訪歐陽娣娣時，卻直接被笑虧「好假喔」。拍攝者解釋，其實她們早在3至5分鐘前就已經見面並聊了一陣子，這次拍攝主要是為了留下珍貴的紀錄。

▲其實傅娟和歐陽娣娣在拍攝前早見過面。（圖／翻攝自小紅書／傅娟）



傅娟不僅特地飛到泰國，還精心準備了手工應援大扇子、小扇子、髮箍，還有粉絲畫作成的T-Shirt和看板。活動開始後，歐陽娣娣在台上和成員載歌載舞，表現得毫不怯場，而傅娟和親友團則在台下瘋狂尖叫，為她加油助威，場面熱鬧非凡。

▲傅娟為歐陽娣娣應援準備許多。（圖／翻攝自小紅書／傅娟）