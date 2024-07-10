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60歲葉歡「神逆齡美樣」曝光！　鬆口「想脫單」曝光擇偶條件

▲▼60歲的葉歡狀態凍齡如昔。（圖／記者湯興漢攝）

▲60歲的葉歡狀態凍齡如昔。（圖／記者湯興漢攝）

記者翁子涵／台北報導

「青春不打烊 看我聽我民歌經典演唱會」由王瑞瑜領軍于台煙、葉歡、王海玲、凃佩岑、曾淑勤、殷正洋、羅吉鎮與李明德獻唱，將於10月5日在台中中興大學惠蓀堂登場，今（10日）舉辦記者會，許久未公開露面的60歲葉歡，曾入圍3金，在歌壇影壇都有重要地位，她一現身凍齡的臉蛋和模特兒般的身材，驚艷全場，而談及感情近況，她表示自己目前單身，也不諱言想要有個老來伴。

▲▼葉歡、殷正洋、王瑞瑜、曾淑勤、王海玲、凃佩岑等人齊聚現身。（圖／記者湯興漢攝）

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▲▼葉歡、殷正洋、王瑞瑜、曾淑勤、王海玲、凃佩岑等人齊聚現身。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼「青春不打烊看我聽我民歌經典演唱會」記者會，八位民歌手李明德、羅吉鎮、殷正洋、王瑞瑜、曾淑勤、王海玲、葉歡、凃佩岑出席。（圖／記者湯興漢攝）

談及擇偶條件，葉歡笑稱自己需要的是「愛的導航」，原來她是超級路痴，「我常常逛高速公路，有次我從內湖要到新店，結果開往基隆，還一直開下去，開到我生不如死。」更笑曝自己從不跟人吵架，「但我每天最常吵架的就是跟導航吵架，大喊你給我閉嘴。」一番話讓全場笑噴，也因此她表示擇偶條件之一就是方向感要好，「也希望對方是基督徒，身體健康，不要長的討人厭。」

葉歡也坦言目前很享受山居樂，生活簡單自在，但是仍感到有些孤單，自從母親過世後，連報平安的對象也沒了，笑說已經到這個年齡了，機會雖然不多，對愛情仍然期待，更笑說：「敢娶我的人膽子一定要很大吧！畢竟我不年輕，一個人也習慣了，要不怕麻煩的能力的人。」至於有無年齡限制？一旁的涂佩岑幽默笑說：「沒有限制，只要對方不限制。」葉歡則表示不排斥小鮮肉，「我會禱告讓我平安我就去。」

近日回歸歌唱的葉歡，對於受邀民歌演唱會，她表示相當開心可以跟大家一起唱歌，今久違和王海玲相見，她還緊急準備禮物道歉，葉歡解釋：「我跟海玲姐2、30年沒見面了，今天帶了禮物給她，請她接受我的道歉，因為她是我唯一一個放鳥過的人，有次答應要上她的電台，可是我那天生病躺在床上起不來，趕快準備禮物給她道歉。」不過王海玲笑稱自己早已不記得這件事了。
 

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王瑞瑜, 于台煙, 葉歡, 王海玲, 凃佩岑, 曾淑勤, 殷正洋, 羅吉鎮, 李明德

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