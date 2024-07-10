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唐貓主唱單飛　認與老婆愛情長跑15年：她影響我最大

記者蔡琛儀／台北報導

曾為入圍金曲最佳演唱組合「唐貓SUGARCAT」鼓手及主唱的高真TRU，推出新單曲〈和妳月亮上跳舞〉，這是他自2023年以個人身份出道後，繼EP《One Last Kiss》後的首發單曲。新曲以誠懇自然的中低音演繹藍色浪漫幻想，寫下既甜蜜又憂傷的愛情故事。

▲▼高真TRU推出年全新單曲〈和妳月亮上跳舞〉。（圖／好撐音樂 Full Music提供）

▲高真TRU推出全新單曲〈和妳月亮上跳舞〉。（圖／好撐音樂 Full Music提供）

高真TRU分享，這首歌的靈感來自於他與太太15年來的感情經歷，「影響我最大的人正是我從高中時即在交往的女友，也就是現在的太太。」不同於歌曲中的描述，現實生活中的高真TRU有著一段長達15年完美的關係，他說：「影響我最大的人正是我從高中時即在交往的女友，也就是現在的太太。」

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他分享自己過去是個火爆又放不開的人，印象最深刻的是，兩人有一次在當代美術館約會，其中一項裝置藝術是希望參觀者能加入互動遊戲的設計，矜持的他站著不動，想說看別人玩就好，但老婆卻拉著他衝過去直接玩了起來，「我在各種掙扎的過程中也同時看見了她臉上那種自在的神情。」讓他有了很大的啟發，也有了創作這首歌的靈感。

▲▼高真TRU推出年全新單曲〈和妳月亮上跳舞〉。（圖／好撐音樂 Full Music提供）

▲高真TRU曾是唐貓成員。（圖／好撐音樂 Full Music提供）

高真TRU自「唐貓SUGARCAT」到單飛，至今出道已邁入第七年。他表示，單飛的感覺有如重新開始，除了感謝過去的累積以及一路以來的夥伴，他也特別感謝自己的父母。他透露，父母從小就讓他有機會接觸音樂，並因為看見他從小好動喜歡在桌子敲敲打打，於是讓他接觸爵士鼓。而他也預告明年將推出首張個人專輯。

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