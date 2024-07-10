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薔薔前員工控薪水少「她心寒發聲」！揭上片前被放鳥　全公司幫擦屁股

記者田暐瑋／綜合報導

薔薔跨足YouTuber領域，2022年還自立門戶開工作室，近日卻遭前員工控訴抄襲且給太少薪水，引發熱議。薔薔10日開直播親自回應，透露這位前員工是外包剪輯師Danny，雙方雖然因為風格不同，但她仍多次鼓勵溝通，怎料對方某次卻突然丟包一件case，差點讓她的工作排程開天窗，如今卻被反過來控訴，她坦言很心寒。

▲薔薔回應前員工指控。（圖／翻攝自薔薔臉書）

▲薔薔回應前員工指控。（圖／翻攝自薔薔臉書）

薔薔表示，Danny原是自己的服裝師，對方得知她成立公司後，主動請求能幫忙接影片剪輯的工作，她也很有義氣地一口答應，提供冰島和米蘭等影片讓對方處理，然而Danny的剪輯風格屬於時尚大片型，和薔薔主打的說話型Vlog風格有很大差異，因此薔薔團隊多次協助Danny進行剪輯修改，「我們的人下去改非常非常多，但是我還是不斷的給他機會。」

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薔薔表示，當時認為雙方剛開始合作，磨合是必經之路，也親自上網回覆網友留言，但有次Danny臨時放鳥，在影片排定要發布的前夕突然告知無法完成，薔薔團隊不得不跳下來收拾善後，且因為雙方使用的製片系統不一樣，導致修改上遇到大難關，一群人熬夜忙翻，最後仍被廠商罰錢，Danny才表示自己不適任這份工作，結束彼此的合作關係。

▲薔薔回應前員工指控。（圖／翻攝自薔薔臉書）

▲薔薔回應前員工指控。（圖／翻攝自薔薔臉書）

對於Danny指控其團隊抄襲的說法，薔薔表示無法認同，「我們所有人基本上幫他改了60%以上，才是你們今天看到的，但是他的那些大片的元素都還留著，那個是我們不動的，被說抄襲，可是我們不可能剪掉你的東西全部重做啊，我們的薪水每一次都有給你啊，都沒有跟你含扣啦。」至於被指薪水給太少，薔薔也直言：「每一個我都有給他錢，他也不是我們正職的，所以當然不可能輪到我們正職的一般的這種薪水，他只是一個外包。」

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