李洪基罹罕病「臀部全疤痕死肉」　羞曝男性荷爾蒙影響：想要新屁股

記者張筱涵／綜合報導

宋恩伊邀請李洪基上網路節目《開一台車》，過去在FNC娛樂是對方後輩的關係，維持好感情至今，不只參觀新大樓，也聊了許多。其中李洪基也提到屁股的情況，有些嬌羞地說「這個疾病跟荷爾蒙有關，男性荷爾蒙下降地化就會有所緩解」。

▲李洪基羞笑說當男性荷爾蒙下降時，狀況就會緩解。（圖／翻攝自YouTube／VIVO TV - 비보티비）



李洪基過去時常屁股痛和流血，原本一直以為是痔瘡，沒想到是罕見疾病「化膿性汗腺炎」，嚴重的時候都得隨身帶著備用內褲，而且每次痛起來並不像青春痘一樣簡單，坐也不是站也不是，真的非常辛苦，現在就做好防護，而他也有些害羞地說：「不知道這該難過還是開心，但男性荷爾蒙下降的話就會緩解，因為這個疾病很受荷爾蒙影響。」

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▲李洪基每次發作時，就會無法坐也無法站，相當痛苦。（圖／翻攝自YouTube／VIVO TV - 비보티비）



宋恩伊回憶起李洪基曾在聖誕節時說自己最想要的禮物是「新屁股」，對方說自己現在臀部上全都是傷痕和手術疤痕，都是死掉的肉。李洪基去年曾上化膿性汗腺炎醫療頻道，希望藉由公眾人物的力量，呼籲患有相同疾病的人都能勇敢去看醫生，因為目前這個並沒有特效藥，只能做好預防。

▲李洪基想要新的屁股當禮物，現在臀部都是傷痕。（圖／翻攝自YouTube／VIVO TV - 비보티비）

