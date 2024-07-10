江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

記者田暐瑋／綜合報導

名醫江坤俊最近爆出負面醜聞，不只偷吃護理師，還被指性騷女主持人鄭凱云，9日透過社群發出道歉聲明，表示將會暫停演藝工作。對此，鄭凱云的作家前夫蔡祐吉解讀江坤俊的道歉聲明，指出根本沒有道歉或悔悟的意思，形容是「奇文共賞」，試圖以模糊的方式，一竿子打翻所有的指控。

▲江坤俊。（圖／翻攝自Facebook／江坤俊）

蔡祐吉是女主持人鄭凱云的前夫，對於前妻傳出遭江坤俊性騷，他9日在臉書上解讀江的聲明，指出江坤俊道歉是針對「佔用社會資源」，而非「外遇」或「性騷擾」，另外，江坤俊提到是要避免「人言可畏」，所以才「主動」暫停主持節目、代言產品，並非是因其他原因而「被去職」，蔡祐吉認為，江的聲明中提到「保留法律追訴權」，只是這類聲明的慣用詞。

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從聲明中的種種細節來看，蔡祐吉指出，江坤俊對於事件本身並未做出任何道歉或悔悟，「講了半天，要表達的就是『我會離開節目，不會離開醫院，關鍵是我沒做錯任何事情』。」而他也提到另一種可能：「他壓根不認為自己的所有行為，有任何不妥之處⋯⋯」

▲江坤俊。（圖／翻攝醫師江坤俊臉書）



蔡祐吉進一步指出，如果這是江醫師的危機處理策略，那麼採取的就是「全盤否認」、「死不認錯」的策略，這種策略可能會讓大部分的人覺得江沒有底線，但也可能會鞏固死忠支持者，坦言以自己長年的經驗，這種聲明實屬罕見，「我只能說江醫師的自我優越感爆表，完全異於常人，所以寫出來的聲明基本上呈現的是一種『我完全沒問題，有錯全是別人的錯』的氣勢！」

先前傳出女主持人鄭凱云遭江坤俊性騷，TVBS向《ETtoday星光雲》做出回應：「曾收到了性別平等工作法的申訴，並立即召開性平會進行調查，按照法律進行處理」江坤俊9日則在聲明中強調：「我絕無性騷！」說明性平委員會已接受相關陳情並展開調查，已詳細說明事情的前因後果，並提交所有相關證據以供委員會審查。為此，江坤俊表示，自己完全配合調查，希望能藉此澄清事實，還自己一個清白。

▲鄭凱云。（圖／TVBS提供）

