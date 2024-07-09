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林襄日本簽書會簽到晚上10點　對日媒終於坦承這私密習慣

記者葉文正／台北報導

台灣人氣啦啦隊女神、模特兒林襄今天（9日）在東京舉行記者會，紀念首本日本寫真集《薰》（10日發行，講談社出版）發行，簽書會並舉行到晚上十點，可見她在日本受歡迎的程度。

▲林襄日本寫真吸引不少粉絲。（圖／講談社提供）

▲林襄日本寫真吸引不少粉絲。（圖／講談社提供）

日媒報導，受歡迎的女神林襄今年春離開了台灣職棒隊的樂天啦啦隊，加入了味全龍成為小龍女，這是她在日本的第一本寫真集，她在致辭中表示：「要感謝日本的粉絲。這本寫真是我在台灣的第三部作品，是我做過的最好的作品，我幫自己打95分。」

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▲林襄日本寫真吸引不少粉絲。（圖／講談社提供）

▲林襄日本寫真認為是95分作品。（圖／講談社提供）

雖然寫真名稱是《薰》，但林襄說她通常不太喝酒，因為她不是酒鬼，但由於主題是「喝醉的我」，她也解釋，「我喝酒是為了調節心情，這樣我就能展現出自己不同的一面。」

▲林襄日本寫真吸引不少粉絲。（圖／講談社提供）

▲林襄日本寫真吸引不少粉絲。（圖／講談社提供）

林襄更提到她私下對自己嚴格要求，「為了保持自己的風格，我在拍攝前兩個月開始審視自己的飲食習慣，也停止吃零食並開始喝水。我沒有吃任何零食或油炸食品。睡眠對我的皮膚有好處，所以我在晚上 10:30 之前上床睡覺，睡覺前也會做伸展運動。」

▲林襄日本寫真吸引不少粉絲。（圖／講談社提供）

▲跟林襄合照好開心。（圖／講談社提供）

當被女記者問及胸部護理時，她也透露了自己的身體保健方式，她說：「我是仰睡的」、「我會把手朝上，這樣就不會駝背了」。

▲林襄日本寫真吸引不少粉絲。（圖／講談社提供）

▲林襄日本寫真吸引不少粉絲。（圖／講談社提供）

本作品為日本限定版，收錄了台灣版第3寫真集的所有其他片段。書內也有以「香水」為主題的內容，讓你感覺林襄就在身邊。影像從清新的比基尼照片到令人眼花繚亂的內衣照片的一切讓粉絲目不暇接。

林襄在日本很受歡迎。去年9月20日，他們為樂天/軟銀遊戲（Rakuten Mobile）舉行了推廣儀式。 Instagram 的粉絲數超過 182 萬（截至 7 月 9 日）。

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