江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

記者蔡宜芳／綜合報導

名醫江坤俊近來捲入桃色風波，掀起各界熱烈關注。事發多日，他今（9）日首度在社群平台發聲，表示將會暫停演藝工作，但同時也強調「不回覆是不想引起筆戰」，會針對不實指控保留法律追訴權。

▲江坤俊發聲。（圖／翻攝自Facebook／江坤俊醫師）

江坤俊表示，他本想讓事情盡快落幕，還給家人和大眾一個安靜的空間，「但我的沉默好像助長了很多不實的指控，我不想回覆是不想引起筆戰。」為了防止進一步的流言蜚語，他決定發文宣佈暫停所有演藝工作的事情，「醫院的事情會先只留臨床工作，不會影響病人的權益。」

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此外，江坤俊也提到：「所有不實的指控，我會保留法律追訴權。」表示會繼續當一個醫師，繼續傳播健康的知識。

▲江坤俊表示之所以沉默，是不想引發筆戰。（圖／翻攝自Facebook／江坤俊醫師）

【江坤俊全文】

首先

先跟大家說聲對不起

這段時間的紛紛擾擾佔用了太多社會資源

本想儘快讓事情落幕

還給家人們和大家一個安靜的空間

但我的沉默好像助長了很多不實的指控

我不想回覆是不想引起筆戰

為避免又有一些不必要的流言

今天在這裡我通知大家一聲

我會先暫停演藝圈的工作

醫院的事情會先只留臨床工作

不會影響病人的權益

所有不實的指控

我會保留法律追訴權

我會繼續當一個醫師

繼續傳播健康的知識