江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

記者蔡宜芳／綜合報導
名醫江坤俊近來捲入桃色風波，掀起各界熱烈關注。事發多日，他今（9）日首度在社群平台發聲，表示將會暫停演藝工作，但同時也強調「不回覆是不想引起筆戰」，會針對不實指控保留法律追訴權。
▲江坤俊發聲。（圖／翻攝自Facebook／江坤俊醫師）
江坤俊表示，他本想讓事情盡快落幕，還給家人和大眾一個安靜的空間，「但我的沉默好像助長了很多不實的指控，我不想回覆是不想引起筆戰。」為了防止進一步的流言蜚語，他決定發文宣佈暫停所有演藝工作的事情，「醫院的事情會先只留臨床工作，不會影響病人的權益。」
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此外，江坤俊也提到：「所有不實的指控，我會保留法律追訴權。」表示會繼續當一個醫師，繼續傳播健康的知識。
▲江坤俊表示之所以沉默，是不想引發筆戰。（圖／翻攝自Facebook／江坤俊醫師）
【江坤俊全文】
首先
先跟大家說聲對不起
這段時間的紛紛擾擾佔用了太多社會資源
本想儘快讓事情落幕
還給家人們和大家一個安靜的空間
但我的沉默好像助長了很多不實的指控
我不想回覆是不想引起筆戰
為避免又有一些不必要的流言
今天在這裡我通知大家一聲
我會先暫停演藝圈的工作
醫院的事情會先只留臨床工作
不會影響病人的權益
所有不實的指控
我會保留法律追訴權
我會繼續當一個醫師
繼續傳播健康的知識
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