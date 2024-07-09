好友金曲前1天驟逝！　徐暐翔落馬悲痛心聲全說了

▲ 徐暐翔推出單曲《那些還好的日子背後》。（圖／索尼提供）



記者翁子涵／台北報導

徐暐翔日前入圍金曲最佳新人獎，不過卻鎩羽而歸，徐暐翔也在社群發文分享，在典禮前一天，關係要好的登山家學長在法國攀登時因意外而離世，也因此讓他再次重新思考，音樂在現階段的生命裡存在的意義，「我並沒有找到答案，我只是很單純的以音樂和歌唱作為媒介，在認識著我自己這個生命、以及這複雜的世界。」

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▲ 徐暐翔吐露金曲落馬心情。（圖／索尼提供）



而在金曲獎頒獎典禮當天，徐暐翔雖然沒有獲得最佳新人獎，但在宣布的那一刻，「我真的如願兌現『我活在最好的宇宙』這份期待，活成了我自己最棒的模樣了。」他打從心底恭喜所有得獎者，也能自在地紓解心底的遺憾。

近來他推出為戲劇《向前一步》獻唱的片頭曲《那些還好的日子背後》，他分享第一次聽到這首歌時，便想起自己在個人專輯的同名歌曲〈躍〉當中寫下的歌詞，「只願依舊燦爛平凡的耀眼」，講述著為平凡的自己慶祝，卻也因為某些回憶而感到遺憾。

而在最新單曲《那些還好的日子背後》中，徐暐翔將這種情感表達得更加壓抑，堆疊出歌曲的層次與厚度，徐暐翔也期望透過這首歌，帶給大家肯定自我的力量，同時了解屬於自己的平凡也是一種不平凡的樣貌，在充滿摩擦與矛盾的生活中，有親朋好友的陪伴，讓那些還好的日子變得更加美好。

