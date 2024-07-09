網友評「不喜歡陶晶瑩」釣出本尊！　她親回爭議：以後說話盡量婉轉

記者蔡宜芳／綜合報導

男星李李仁6日在第26屆台北電影節頒獎典禮拿下最佳男配角獎，他一到後台便立刻打電話給老婆陶晶瑩分享喜悅，夫妻的甜蜜互動引發討論。有網友表示，自己雖然不喜歡陶晶瑩，但很欣賞李李仁的帥氣，而該網友的評論也釣出陶晶瑩本人回覆。

▲陶晶瑩日前在素顏狀態下與老公李李仁連線受訪。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

Threads網友表示，先前因為陶晶瑩到澳洲旅遊時，抱怨物價很貴、無尾熊很臭，讓長住在澳洲的自己感到很難過，「因為名人光環放大不必要的文化差異，甚至上升至種族歧視，是非常嚴重的指控。」所以後來就變得不太喜歡陶晶瑩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陶晶瑩出道多年，受到許多觀眾愛戴。（圖／華貴娛樂提供）

對此，陶晶瑩親自回覆網友，透露：「那年我們一到，一個廣東口音的司機就一直在抱怨高物價，還說這時候會來玩的都是『嗤神』（神經病），我們一家人聽的面面相覷……後來確實領教到高物價……」她表示，身為媽媽，抱怨物價應該很正常，「因為我這幾年去美國仍然覺得美國也不便宜。」

至於說無尾熊很臭一事，陶晶瑩則表示，可能是剛好抱到的那隻無尾熊肚子不舒服，「以後我說話都要盡量婉轉一點～～澳洲的美好其實大家都知道（這句是肺腑之言），謝謝指教～」虛心接受了網友的評論，也解開對方的誤會。

▲陶晶瑩回覆網友。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）