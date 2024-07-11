小孟老師／7月11日星座運勢　天秤對戀人要細心

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：知曉最新訊息

感情：激情告白方式

財運：投資冷門有賺

幸運色：藍色

貴人：雙魚

小人：射手

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雙子座

工作：對產品有信心

感情：建立友善關係

財運：留意投資行情

幸運色：黑色

貴人：射手

小人：天蠍

天秤座

工作：調整恢復心情

感情：展現細微貼心

財運：投資分析獲利

幸運色：黃色

貴人：雙子

小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：耳聰目明好運

感情：意外遇見愛情

財運：投資眼光獨特

幸運色：金色

貴人：牡羊

小人：天秤

金牛座



工作：進修補充技能

感情：態度謙虛有禮

財運：謹慎規避風險

幸運色：白色

貴人：天蠍

小人：獅子

處女座

工作：與同事好合作

感情：收到意外禮物

財運：主動向外求財

幸運色：咖啡色

貴人：魔羯

小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座

工作：不急躁有進展

感情：表露真誠心聲

財運：獲得良好商機

幸運色：淡藍色

貴人：天秤

小人：牡羊

天蠍座

工作：事業豐富多彩

感情：雙方相處愉悅

財運：財務問題減少

幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：金牛

雙魚座

工作：善於營造氣氛

感情：雙方兩情相悅

財運：新興行業獲利

幸運色：灰色

貴人：水瓶

小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：適宜多看看書

感情：交友積累人脈

財運：平和心好運氣

幸運色：淡藍色

貴人：金牛

小人：雙子

獅子座

工作：職場良好互動

感情：輕鬆應對社交

財運：財神爺在外地

幸運色：白色

貴人：巨蟹

小人：水瓶

射手座

工作：做好市場調查

感情：打動彼此心房

財運：降低破財風險

幸運色：藍色

貴人：處女

小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。