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網突傳「黑范離婚了嗎」惹議！　陳建州范瑋琪IG解答婚姻現況

記者田暐瑋／綜合報導

黑人陳建州和范瑋琪結婚多年，儘管一度爆發MeToo風波，范瑋琪仍逆風多次發聲力挺，但近日有網友在Threads上突然發文問：「黑范真的離婚了嗎？」引起外界議論，而黑范夫妻8日也以實際行動破除流言。

▲范瑋琪（圖／翻攝自Facebook／范范范瑋琪）

▲范瑋琪陳建州。（圖／翻攝自Facebook／范范范瑋琪）

Threads上因為有人發文驚呼：「黑范真的離婚了嗎？」立刻引爆網友討論，瞬時流言四起，而陳建州8日在Instagram上分享一家四口的合照，「暑假就是要全家一起去運動，但真的有點太熱了吧！」溫馨合照破除了離婚謠言。

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▲黑人和范范出遊。（圖／翻攝自范瑋琪IG）

▲黑人和范范一家出遊。（圖／翻攝自范瑋琪IG）

事實上，范瑋琪日前才發文以「一路披荊斬棘」形容陳建州，指出對方在過去4年來為台灣籃球付出許多時間及心血，並表達自己為此感到感動及敬佩，「謝謝打鼻堅持了4年。」

最後，范瑋琪在文末強調家庭的支持，她向陳建州甜蜜表示，無論發生什麼事情，家人永遠是他最強大的後盾。言詞中除了展現對老公的溫暖之外，也期望這股力量能讓他在追求夢想的路上不孤單。范瑋琪還特別補充寫道：「so proud of you」，表達她以陳建州感到相當驕傲。

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