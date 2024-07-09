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江坤俊黑料+2！與護理師的閨蜜有過「關係」　還對營養師意圖不軌

雖然一開始TVBS力挺著江坤俊（左四），但後來有傳要放棄不合作了。（翻攝自韋汝臉書）

▲雖然一開始TVBS力挺著江坤俊（左四），但後來有傳要放棄不合作了。（翻攝自韋汝臉書）

圖文／鏡週刊

據悉，江坤俊在外遇該名護理師之前，跟護理師的閨蜜也有過一段關係，只是後來該名閨蜜輾轉離職；也難怪江坤俊這次出包，各種消息有如排山倒海，可見周遭的人早已對他的行徑很不滿。

除了醫院內肆無忌憚的江坤俊黑料盡出，他也被傳曾對同台女營養師伸鹹豬手，還被挖出過往性騷主播鄭凱云遭投訴。

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鄭凱云（右）承認遭到江坤俊（左）性騷擾，電視台也證實，但當事人對外不願多談細節。（翻攝自《健康2.0》YouTube）

▲鄭凱云（右）承認遭到江坤俊（左）性騷擾，電視台也證實，但當事人對外不願多談細節。（翻攝自《健康2.0》YouTube）

有資深媒體人批評TVBS到現在還沒切割，甚至護著性騷外遇的江坤俊；有個叫「莎莉夫人」的網紅在臉書粉絲專頁宣告江坤俊與鄭凱云的事件，一切得回到4年前，男的本人從一開始否認稱「全是誤會」，到後來證據確鑿並寫下親筆簽名的道歉信，甚至還有交換條件，兩人拆夥不能同台主持，江坤俊主持兩集、鄭凱云主持兩集，然後在不同時段播出。

江坤俊（右）原與韋汝（左）主持《健康 2.0》，但傳出原本搭檔是鄭凱云，但因性騷事件不再同台。（翻攝自《健康2.0》YouTube）

▲江坤俊（右）原與韋汝（左）主持《健康 2.0》，原本搭檔是鄭凱云，但因性騷事件不再同台。（翻攝自《健康2.0》YouTube）

不過電視台的經紀公司仍然力捧著江坤俊，當初從節目固定來賓，一躍成為節目主持人，同時把他打造成外科權威、暖心愛家醫師、女性健康守護者等。後來也有報導，TVBS已打算不再跟江坤俊合作，甚至已找好接班人選，傳出是歐瀚文醫師。

江坤俊（左）、許藍方（右）曾多次同台，有爆他對女方非常積極，但被雙雙否認。（翻攝自許藍方臉書）

▲江坤俊（左）、許藍方（右）曾多次同台，有爆他對女方非常積極，但被雙雙否認。（翻攝自許藍方臉書）

女營養師被爆料遭江坤俊意圖不軌，不但男方否認，女方也跳出來澄清。（翻攝自營養師臉書）

▲女營養師被爆料遭江坤俊意圖不軌，不但男方否認，女方也跳出來澄清。（翻攝自營養師臉書）

至於正宮，有傳當下她氣炸，但對外仍然保持冷靜，強調家庭一切如常。回顧江坤俊為了打造愛妻形象，曾經在《單身行不行》的節目上與老婆劉藺秦同台，稱讚老婆是「橋牌女神」，兩人從大學時就因橋牌校際比賽而結緣。身為「女神」的劉藺秦有高知名度，留著一頭飄逸的長髮，加上身材纖細，有著非常多人追求，當初江坤俊就是帶著崇拜的眼光追求成功。

江坤俊有在院內風流，但對家庭也有負起照顧的責任，時常帶著家人外出用餐，也會闔家出遊。

▲江坤俊在醫院內風流，但對家庭也有負起照顧的責任，時常帶著家人外出用餐，也會闔家出遊。

非常積極經營愛妻形象的江坤俊，曾在臉書恭賀老婆EMBA畢業。（翻攝自江坤俊臉書）

▲非常積極經營愛妻形象的江坤俊，曾在臉書恭賀老婆EMBA畢業。（翻攝自江坤俊臉書）

只不過事發至今將近一週，雖然江坤俊被罵翻，但仍有不少人力挺，比如什麼照片是看圖說故事之類的，出刊當天他的病人還是滿滿，而且照樣進行觸診、照X光等工作，完全沒受影響之餘還有人安慰他。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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