NONO死不認性侵「很多秘密證人」都出面了！　吹哨者發聲：咬死他不放

記者田暐瑋／綜合報導

NONO（陳宣裕）被檢方認定共6女受害，依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等7項罪嫌起訴，8日下午首次開庭，NONO以被告身份出庭，全程矢口否認犯行。吹哨網紅「小紅老師」表示已經做好準備「咬死不放」，希望這種人不要再四處害人，更透露除了吳宗憲有出庭作證外，還有許多「秘密證人」都跳出來指證。

▲NONO於8日首度現身開庭。（圖／記者黃宥寧攝）



在NONO出庭後，小紅老師8日在社群平台發文，透露和受害者們仍在努力繼續這場戰爭，盡力追究到底，「我也做好心理準備咬死不放，不管輸贏至少不後悔，起訴就已經跌破大家眼鏡了，如果成功送髒東西進去，會是改變這社會大大小小的權勢不公。」

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不只如此，小紅老師也指出除了吳宗憲外，目前還有「很多秘密證人」都出面作證，對於日前名醫江坤俊被爆出也性騷，直言：「真的還有很多披著羊皮的狼，不分年紀、不分性別都會是別人下手的獵物。」最後也不忘感謝提供金錢援助的網紅486：「我知道花了他很多錢，但他從沒計較過，只覺得不能讓這種人再四處害人，萬分感謝。」

▲小紅老師爆料NONO性騷擾。（圖／記者劉昌松攝）



▲小紅老師發聲。（圖／翻攝自小紅老師臉書）

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