草東沒有派對甫奪金曲3大獎！　驚喜宣布10月浪人祭開唱

▲草東沒有派對將首度登上浪人祭開唱。（圖／笨道策展有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

音樂節「浪人祭Vagabond Festival」今年邁入第6屆，10月4到6日將於台南安平觀夕平台旁大草皮舉行，今公布首波重磅8組演出名單，四組音樂人包括草東沒有派對、YELLOW黃宣、9m88、巨大的轟鳴皆是第一次參加，海外陣容更力邀兩組音樂團體首度參演台灣音樂祭，包括在台擁有廣大樂迷的水曜日のカンパネラ（星期三的康帕內拉）與獨立樂團Chinese Football。同時也搶先公佈知名樂團甜約翰 Sweet John、無妄合作社再次參戰，消息一出引發熱烈討論。

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▲▼黃宣、9m88都將接力演出。（圖／笨道策展有限公司提供）





樂團「草東沒有派對」於去年推出新專輯《瓦合》並展開世界巡演，將帶著今年摘下金曲獎「年度專輯」、「最佳華語專輯」與「最佳樂團獎」三項大獎喜訊，首次參戰台南「浪人祭」，讓樂迷興奮不已，而被大眾譽為「天生的表演者」的YELLOW黃宣，近期在《歌手2024》以踢館chill亮眼演出與出色的主持能力獲得熱烈的關注，也將首度登上「浪人祭」舞台。



在第一波名單中的海外陣容，主辦單位邀請兩大台灣樂迷熟悉的音樂團體造訪台南，包含日本潮團水曜日のカンパネラ（星期三的康帕內拉）人氣持續飆升，今年春季於日本武道館舉辦演出，近期發行專輯《POP DELIVERY》，他們多次來台卻是第一次造訪台南，也是成員異動後首次參加台灣音樂祭，團員曾於專訪透露超級喜歡台灣粉絲，此外，來自武漢的Chinese Football ，作品深受90年代獨立搖滾影響，巡演足跡遍佈歐美與亞洲，自2018年與deca joins在台共同巡演後，睽違六年再次來台，也是首次登上「浪人祭」舞台。

