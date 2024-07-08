香蕉結婚10個月「有秘密沒和老婆說」　生日發文公開被狂讚：好男人

記者蔡宜芳／綜合報導

男星香蕉（王俊傑）因《瘋神無雙》打開知名度，在去年9月娶回正妹女友Timmy。他於日前迎接36歲生日，6日在社群坦言「有個秘密沒跟另一半說」，透露自己已經默默為未來的小孩存下第一桶金，他的想法也備受網友讚賞。

▲香蕉在去年9月與Timmy完婚。（圖／翻攝自Facebook／香蕉 王俊傑）

香蕉表示，因為希望在小孩報到前，能夠不用擔心尿布、奶粉等生活用品的問題，所以他才存下了育兒基金，他也深知老婆未來做為母親，會有一系列的擔憂和焦慮，「這一百萬肯定不夠，所以隨時出門拚，繼續反省、繼續轉變、繼續發揮所長！」

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▲香蕉透露自己偷偷為未來的寶寶存了一百萬。（圖／翻攝自Facebook／香蕉 王俊傑）

香蕉提到，他常看到新聞上長輩給予另一半紅包，補貼生育的辛勞，他認為這筆錢實際上是給孩子的養成預算，並表示：「未來，我不會輕易選擇退休，有責任在肩上，扛得住是幸福。」

回首過去一年所發生的事情，香蕉感慨說，結婚對自己來說是「很棒的大禮」，因為有妻子這個得力助手一起孝親、打拚，內心覺得很感激，一番話引網友紛紛大讚「很有責任感」、「你一定會是很棒的爸爸」；而Timmy則開玩笑留言：「那老婆本人也可以有一桶金嗎？」

▲網友留言。（圖／翻攝自Facebook／香蕉 王俊傑）

【香蕉全文】

有個秘密都沒跟另一半說：

我默默在今年存了

面對未來孩子的一桶金

讓以後的小香蕉、小辣椒來臨前

不要有尿布、奶粉等等的壓力爆棚

我知道一系列做媽媽的擔心跟焦慮

這一百萬肯定不夠，所以隨時出門拼（拚）

繼續反省、繼續轉變、繼續發揮所長！

常常看到新聞，長輩給紅包補貼另一半生育辛勞

我的解讀就是，這個資金是給孩子養成的預算

要放鬆過生活，還是要規劃好彼此的動力

未來，我不會輕易選擇退休

有責任在肩上，扛得住是幸福

生日檔期的到來，我都會回首看累積

這年做了好多事都是禮物！

我結婚了，很棒的大禮，有了得力助手

除了自己孝親，還有賢內助一起打拼（拚）

以上是36歲生日，很感謝

將所做累積與規劃，化作最大的禮物