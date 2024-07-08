徐藝洋節目爆「黃子韜說要公開」　摸頭預告片段飆熱搜第一

記者蔡宜芳／綜合報導

男星黃子韜從未承認與旗下女偶像徐藝洋的戀情，但卻曾一度爆出求婚成功，兩人也不避諱地多次演出同個節目。他近來以出品人身份製作旅遊節目《跟我走吧》，與徐藝洋、AK博曉東一起到雲南旅遊，而徐藝洋的最新預告片段也引發熱烈討論。

▲黃子韜和徐藝洋傳了4年的緋聞。（圖／翻攝自微博／ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS、徐藝洋-Yiyang）

在《跟我走吧》的最新預告中，徐藝洋說道：「他說『我們公開吧』，就這句話，對我來說就有點像……我們好像從這一刻才真正在一起。」徐藝洋也提到：「他特別在乎說大家怎麼看我，他說讓我在節目裡多說點話，他說妳多表達表達，怎麼怎麼樣……」坦言跟對方在一起的時候，能夠放鬆地表達情緒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼徐藝洋節目預告片段。（圖／翻攝自微博）

雖然預告中，徐藝洋沒有提到「他」是誰，但節目剪輯穿插了黃子韜一邊開車、一邊摸她頭說「摸摸狗頭，今年不愁」的畫面，難免引發聯想，「黃子韜我們公開吧」一詞更直接飆上微博熱搜第一名。

▲▼黃子韜摸徐藝洋的頭。（圖／翻攝自微博）

不過，由於黃子韜不認愛，卻又經常和徐藝洋以曖昧互動登上熱搜，讓不少網友不滿他炒作戀情又愛和網友互槓，吐槽「沒人關注你們公不公開，別總拿這個炒」、「他倆是在不公開賽道玩明白了」。