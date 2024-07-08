陳柏霖驚喜現身西門！扛38度高溫「穿皮衣」引起騷動

記者許逸群／台北報導

近日在西門町出現陳柏霖的廣告看板，他一身復古裝扮配上一撮小鬍子、自信比讚，一旁大字寫下「想紅，找兜哥」，吸引許多路過民眾好奇打卡，原來這是即將在暑假上映電影《鬼才之道》的宣傳看板。特別的是，陳柏霖忍耐近38度的高溫，穿上皮衣還原片中裝扮，真的驚喜現身西門街頭！

▲百白（左起）、陳柏霖、張榕容、王淨與瘦瘦合體到西門「看板」前。（圖／牽猴子提供）

陳柏霖帶著張榕容、王淨、百白、瘦瘦一起參觀他買下的「徵才版位」，一現身立刻引起大批民眾圍觀，眾人拿起手機搶拍，引起現場不小騷動。親眼見到超大型的看板也讓陳柏霖害羞不已：「但投入角色就不尷尬了，畢竟『兜哥』充滿自信又有魅力。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲片商找來「女鬼」造勢，吸引許多民眾好奇圍觀。（圖／牽猴子提供）

此外，片商更突發奇想，找來8位女鬼一同集氣造勢，群鬼出場立刻掀起現場驚呼。女鬼們一起在街頭發「兜哥名片」，名片上大大的「你會中」三字，也讓幸運拿到的民眾大讚實在太有創意：「謝謝陰間的祝福，感覺會好運一整年！」

陳柏霖在電影中飾演的厲鬼經紀人Makoto，個性充滿自信、風趣又正向，受到許多已看過片的觀眾喜愛。陳柏霖笑說Makoto和自己有一點像：「對於事情的樂觀跟堅持，這部分是蠻接近的。接到劇本和角色的時候覺得非常瘋狂有趣，也覺得Makoto絕對是一個觀眾會非常喜歡的角色。」