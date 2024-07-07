時代少年團保母車遭「瘋狂私生飯追撞」！ 車禍現場畫面曝光

記者劉宛欣／綜合報導

大陸經紀公司時代峰峻推出頂流男團TFBOYS、時代少年團等養成系偶像，吸引大票粉絲追捧，但私生飯問題也層出不窮。7日有網友在微博曬出成員宋亞軒、劉耀文搭乘的保母車遭私生飯跟車追撞的影片，引發擔憂，粉絲在向經紀公司詢問狀況後，得到了藝人身體沒有受傷，往後也會繼續密切關注的回覆。

▲時代少年團宋亞軒、劉耀文搭乘的保母車出意外。（圖／翻攝自宋亞軒、劉耀文微博）

經紀公司7日晚間回覆粉絲，經由粉絲團代為發文安撫粉絲「時團（時代少年團）均已安全到達酒店，針對網上傳言，對接回復：大家都是安全的，已經確認了藝人身體沒有受傷沒有問題。」承諾接下來也會繼續密切關注藝人的身體狀況，粉絲方也呼籲公司帶時代少年團成員去醫院進行全面檢查，確保藝人們的身體健康，並對造成此次事件的相關人員進行處理。

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▲宋亞軒、劉耀文保母車遭私生飯追撞。（圖／翻攝自微博）

粉絲紛紛留言砲轟私生飯，憤怒表示「真的越來越病態了，太可怕！」、「肯定被嚇到了，太惡毒了，撞的太狠了，油都（漏）出來了」、「別做這樣危險的事情，還好沒事，真的嚇人」、「如果是故意的請拘留她（指追撞的私生飯）」、「帶他們（成員）好好檢查！趕緊處理處理私生問題」。

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