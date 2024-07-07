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籃籃、阿翔接連慘敗！胡瓜上陣「放話輸了就處罰」結果眾人讚嘆：遊戲之王

記者孟育民／台北報導

《綜藝大集合》日前到台中梧棲的朝元宮，胡瓜向眾人介紹在地有著150年歷史的「走大轎」活動，胡瓜為了讓眾人能夠親身體驗在地的無形文化資產，特別找來了朝元宮和龍安宮轎班及在地的同學們要來進行一場走大轎的競賽，參賽的隊伍需扛起轎子向前衝刺並進行折返跑，最快回到起點的隊伍即可晉級決賽，在烈日下比賽開始，不被看好的藝人隊卻逆風翻盤成功晉級決賽，看著藝人們賽後喘到說不出話的樣子，胡瓜也是心疼地稱讚道：「實在是太厲害了！」

▲▼ 《綜藝大集合》前往台中梧棲的朝元宮。（圖／民視提供）

▲▼ 《綜藝大集合》前往台中梧棲的朝元宮，藝人和廟方的轎班進行「大轎的競賽」。（圖／民視提供）

▲▼ 《綜藝大集合》前往台中梧棲的朝元宮。（圖／民視提供）

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▲▼ 《綜藝大集合》前往台中梧棲的朝元宮。（圖／民視提供）

主持群帶領著大家參觀了梧棲老街的彩繪牆，還在此用天空之鏡的特殊拍照技巧留下了美美的網美照。除此之外，眾人還在一旁的市集品嘗了在地美食，受到鄉親的熱烈歡迎。為了回饋鄉親們的熱情，製作單位特別準備了遊戲「烏龜烏龜翹」讓大家挑戰，兩位參賽者穿著烏龜裝趴跪在台上，只要同時舉起同一邊的頭、手或是腳並連續累積最多次的組別就獲勝。

▲▼ 《綜藝大集合》前往台中梧棲的朝元宮。（圖／民視提供）

▲胡瓜佩服大家。（圖／民視提供）

隨著比賽開始參賽者們頻頻慘敗，就連擁有「衰咖默契」的阿翔和籃籃，都無法過關，看著戰績如此慘淡，讓有「龜王」之稱的胡瓜有機會放話自己就是以反應快出名，還大膽讓大家幫他隨便挑一位參賽者，如果沒動作沒連續五下一樣，他讓大家懲罰，隨著比賽即將開始，兩人穿烏龜裝趴跪在地，二人動作一樣，連續五次都同動作，怎麼舉怎麼對，如此誇張的情形讓眾人直呼神奇，不得不稱呼胡瓜為「遊戲之王」。

▲▼ 《綜藝大集合》前往台中梧棲的朝元宮。（圖／民視提供）

▲▼胡瓜賣力玩遊戲。（圖／民視提供）

▲▼ 《綜藝大集合》前往台中梧棲的朝元宮。（圖／民視提供）
 

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關鍵字

胡瓜, 籃藍, 綜藝大集合, 阿翔

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