「蜘蛛人」陶比麥奎爾爆熱戀小29歲嫩模！　派對親暱舉動掀議

記者劉宛欣／綜合報導

第一代「蜘蛛人」陶比麥奎爾（Tobey Maguire）於2020年正式與珠寶設計師珍妮佛邁耶爾（Jennifer Meyer）離婚，兩人在2007年結婚，2016年向外界宣布分手，雙方育有兩個孩子，花了4年才完成手續，恢復法律上的自由身。近日，他被外媒爆出似乎與小他29歲的亞裔美籍女星莉莉奇（Lily Chee）正在交往。

▲陶比麥奎爾爆出新戀情。（圖／達志影像／美聯社）

根據外媒報導，現年49歲的陶比麥奎爾和20歲的莉莉奇一起出席美國商人麥可魯賓（Michael Rubin）的派對，在派對上，兩人都穿著白色服裝，符合派對的dress code，陶比麥奎爾期間親暱地扶著莉莉奇，相當引人遐想。莉莉奇是模特兒兼演員，現年20歲，父親是馬來西亞華人，母親是愛爾蘭、蘇格蘭混血，過去曾參演影集《夜魔俠》（Daredevil）。

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▲莉莉奇現年20歲，曾參演《夜魔俠》。（圖／翻攝自莉莉奇Instagram）

陶比麥奎爾在2002年電影《蜘蛛人》中，以27歲的年齡飾演高中生彼得帕克，出色的表現贏得觀眾的肯定與喜愛，在他之後還有安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）與湯姆霍蘭德（Tom Holland）兩人擔任二、三代蜘蛛人，但他的版本至今仍被大眾讚賞是最符合原作，三代蜘蛛人曾在2021年的《蜘蛛人：無家日》中世紀合體，引起全球影迷熱議。