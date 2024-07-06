快訊／陳慕義真的來了！《老狐狸》北影奪獎　他拿獎盃脫口：滿奇怪的

記者蕭采薇／台北報導

金馬「最佳男配角」的陳慕義，卻在本屆台北電影獎入圍落馬，評審給的原因是「戲份不足」，讓他不爽開砲。不過隨著電影《老狐狸》獲得最佳劇情片，所有演員跟著導演蕭雅全上台領獎，陳慕義一馬當先上台，從頒獎人手中領下獎盃，一開口就說：「滿奇怪的，除了演員沒有得半個獎，其他全部都得了。」

▲《老狐狸》拿下最佳劇情片，陳慕義一馬當先上台領獎。（圖／翻攝自YouTube／台北電影節）

陳慕義在北影入圍失利後，多次在臉書開砲，公開受訪時也表示，自己還問了台北市文化局長蔡詩萍，而對方回應是「沒有，北影就很自主。」但陳慕義不信，受訪時仍堅持：「這是看到鬼啦。」更堅持會到頒獎現場「把不足的戲份演給大家看」。

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▲第26屆台北電影獎，蕭雅全以《老狐狸》獲得最佳導演和最佳編劇兩項個人獎。（圖／記者李毓康攝）

頒獎典禮當天陳慕義的確也到現場，在《老狐狸》獲得最佳劇情片後，所有演員跟著導演蕭雅全上台領獎，當然也包括陳慕義。他拿著獎盃說：滿奇怪的，除了演員沒有得半個獎，其他全部都得了。得了導演、得了編劇，得了攝影、得了很多。」但可能是拿獎心情好，陳慕義並沒有再多開炮。

▲《老狐狸》劇組出席台北電影獎。（圖／記者李毓康攝）

《老狐狸》當天獲得最佳劇情片、最佳導演、最佳編劇、最佳攝影和最佳造型設計五獎，加上會外賽的觀眾票選獎和最佳海報，是本屆最大贏家。導演蕭雅全表示：「很幸運能參與《老狐狸》，這個獎和所有工作人員和演員共享。」