ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／陳慕義真的來了！《老狐狸》北影奪獎　他拿獎盃脫口：滿奇怪的

記者蕭采薇／台北報導

金馬「最佳男配角」的陳慕義，卻在本屆台北電影獎入圍落馬，評審給的原因是「戲份不足」，讓他不爽開砲。不過隨著電影《老狐狸》獲得最佳劇情片，所有演員跟著導演蕭雅全上台領獎，陳慕義一馬當先上台，從頒獎人手中領下獎盃，一開口就說：「滿奇怪的，除了演員沒有得半個獎，其他全部都得了。」

▲《老狐狸》拿下最佳劇情片，陳慕義上台。（圖／翻攝自YouTube／台北電影節）

▲《老狐狸》拿下最佳劇情片，陳慕義一馬當先上台領獎。（圖／翻攝自YouTube／台北電影節）

陳慕義在北影入圍失利後，多次在臉書開砲，公開受訪時也表示，自己還問了台北市文化局長蔡詩萍，而對方回應是「沒有，北影就很自主。」但陳慕義不信，受訪時仍堅持：「這是看到鬼啦。」更堅持會到頒獎現場「把不足的戲份演給大家看」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲第26屆台北電影獎，最佳導演 老狐狸／蕭雅全。（圖／記者李毓康攝）

▲第26屆台北電影獎，蕭雅全以《老狐狸》獲得最佳導演和最佳編劇兩項個人獎。（圖／記者李毓康攝）

頒獎典禮當天陳慕義的確也到現場，在《老狐狸》獲得最佳劇情片後，所有演員跟著導演蕭雅全上台領獎，當然也包括陳慕義。他拿著獎盃說：滿奇怪的，除了演員沒有得半個獎，其他全部都得了。得了導演、得了編劇，得了攝影、得了很多。」但可能是拿獎心情好，陳慕義並沒有再多開炮。

▲▼ 2024台北電影節頒獎典禮，老狐狸-蕭雅全、白潤音、劉奕兒(女配)、傅孟柏。（圖／記者李毓康攝）

▲《老狐狸》劇組出席台北電影獎。（圖／記者李毓康攝）

《老狐狸》當天獲得最佳劇情片、最佳導演、最佳編劇、最佳攝影和最佳造型設計五獎，加上會外賽的觀眾票選獎和最佳海報，是本屆最大贏家。導演蕭雅全表示：「很幸運能參與《老狐狸》，這個獎和所有工作人員和演員共享。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

推薦閱讀

蘿拉被房東叫「豪爽姐」　把蔡阿嘎公關品整箱送…出事前曝徵兆！

蘿拉被房東叫「豪爽姐」　把蔡阿嘎公關品整箱送…出事前曝徵兆！

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云！她憤怒反應高層「拒絕合作」　電視台證實了　

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云！她憤怒反應高層「拒絕合作」　電視台證實了　

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

謝金燕爆氣開轟合作品牌！　官方急公開道歉她不買單：絕對要提告

謝金燕爆氣開轟合作品牌！　官方急公開道歉她不買單：絕對要提告

謝京穎新婚1月飄孕味！　摔樓梯用替身…發文「倒數計時」親回應

謝京穎新婚1月飄孕味！　摔樓梯用替身…發文「倒數計時」親回應

曾來台參展！日「騎乘位天才」宣布引退時間　粉絲悲痛：太難過了

曾來台參展！日「騎乘位天才」宣布引退時間　粉絲悲痛：太難過了

蔡阿嘎一家離台！　機上收帥空少「暖心紙條」…二伯護家人PO文

蔡阿嘎一家離台！　機上收帥空少「暖心紙條」…二伯護家人PO文

遭江坤俊性騷！主播鄭凱云首發聲：上天眷顧正直的人　電視台調查

遭江坤俊性騷！主播鄭凱云首發聲：上天眷顧正直的人　電視台調查

江坤俊偷吃賴姓護理師花五百萬封口　知情人士爆：1年前就傳開

江坤俊偷吃賴姓護理師花五百萬封口　知情人士爆：1年前就傳開

北影完整得獎名單出爐！百萬首獎公開　《老狐狸》成最大贏家

北影完整得獎名單出爐！百萬首獎公開　《老狐狸》成最大贏家

吳夢夢槓上孫安佐！　不爽米砂墮胎又被提「別再蹭了煩不煩？」

吳夢夢槓上孫安佐！　不爽米砂墮胎又被提「別再蹭了煩不煩？」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘿拉被房東叫「豪爽姐」　把蔡阿嘎公關品整箱送…出事前曝徵兆！

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云！她憤怒反應高層「拒絕合作」　電視台證實了　

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

謝金燕爆氣開轟合作品牌！　官方急公開道歉她不買單：絕對要提告

謝京穎新婚1月飄孕味！　摔樓梯用替身…發文「倒數計時」親回應

曾來台參展！日「騎乘位天才」宣布引退時間　粉絲悲痛：太難過了

蔡阿嘎一家離台！　機上收帥空少「暖心紙條」…二伯護家人PO文

遭江坤俊性騷！主播鄭凱云首發聲：上天眷顧正直的人　電視台調查

江坤俊偷吃賴姓護理師花五百萬封口　知情人士爆：1年前就傳開

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

台北電影節, 台北電影獎, 老狐狸, 陳慕義

讀者迴響

最新新聞更多

  1. EXO Chen秘婚當爸後首來台開唱！　飆唱1神曲...前奏一下全場暴動
  2. 12歲林品彤奪雙影后！「小曉帶我走了很遠」：做夢都想不到
  3. 北影完整得獎名單出爐！百萬首獎公開　《老狐狸》成最大贏家
  4. 快訊／陳慕義真的來了！《老狐狸》北影奪獎　他拿獎盃脫口：滿奇怪的
  5. 江坤俊出軌又爆性騷主播！　作家怒批電視台「保金雞母欺騙觀眾」
  6. 「我媽還在時告訴我的」　阮經天奪北影影帝：想就去做！
  7. 北影／李英宏38歲生日當天拿獎！　聽到「有獎金」超樂：可以繳貸款了
  8. 劉德華開唱爆意外「險摔落4公尺高台」全場嚇呆　緊急道歉了！
  9. 李李仁奪「北影男配」哽咽視訊老婆　陶晶瑩一接：靠杯喔
  10. 直擊／金秀賢淚謝台粉：我不愛哭⋯　「衝進6千觀眾席」台下又迷路了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366