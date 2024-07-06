江坤俊出軌又爆性騷主播！　作家怒批電視台「保金雞母欺騙觀眾」

記者劉宛欣／綜合報導

外科名醫江坤俊日前遭週刊爆料出軌，他與老婆劉藺秦事後共同發表聲明，強調家庭狀況一切很好，然而醜聞連環爆，他被證實性騷擾同節目的女營養師，《健康2.0》主持人、TVBS當家主播鄭凱云。對此，資深媒體人、作家莎莉夫人6日在臉書發文，呼籲電視台「不要跟性騷慣犯站在一起」。

▲江坤俊醜聞連環爆。（圖／翻攝自臉書）

莎莉夫人6指出，鄭凱云向電視台反映被江坤俊性騷擾後，江坤俊仍留在了節目中，如今江坤俊出軌風波爆發，電視台沒有切割，還發表「家庭生活一切正常」的聲明，她認為江坤俊與老婆目前之所以強調夫妻關係安好，就是想保住代言費、避免廠商集體求償，至於電視台方也想「全力保住江坤俊這隻金雞母，畢竟他一個人可以帶來上千萬代言收益」。

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▲莎莉夫人痛批電視台為保住金雞母而忽視問題。（圖／翻攝自莎莉夫人臉書）

莎莉夫人痛批電視台知道江坤俊有問題「還是選擇了當他的共犯」，維持他的暖男、愛家人設，她直言「這不是欺騙觀眾，什麼才是？」她指出外遇只要正宮沒說話，外人沒資格置喙，但性騷擾不一樣，她表示「 就一個公眾人物而言，他的言行就是會被公眾檢視，因為他賺的是公眾財。」並指出電視台打造江坤俊的人設很用心，但形象多暖，現在對照真面目「就有多噁心」。