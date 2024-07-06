謝金燕爆氣開轟合作品牌！　官方急公開道歉她不買單：絕對要提告

記者劉宛欣／綜合報導

藝人謝金燕罕見發怒，透過社群帳號公開譴責某廠商非法使用她的肖像進行產品宣傳，質問：「你這樣的行為對得起合法做事的人嗎？」貼文中透露，她已多次要求廠商撤下相關宣傳畫面，但對方始終無動於衷，導致她其他代言商品的上架時間被迫延後，進而造成了不小的損失。

▲謝金燕因合作結束的品牌遲遲不下架肖像，導致損失。（圖／翻攝自謝金燕臉書）

謝金燕在臉書、IG上公開了該廠商違法使用她肖像的證據。她強調與該產品的合作僅限於台灣地區，而且合約早已到期，對方卻在台灣以外地區的使用，屬於盜用行為，已經多次要求對方撤下，但廠商始終不理會，讓她的其他商業合作受到影響。

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▲謝金燕公開砲轟品牌方。（圖／翻攝自謝金燕臉書）

對於謝金燕的指控，該品牌迅速在其官方網站上發表致歉聲明，承認因為人為及管理上的疏失，未能完全回收市面上貼有肖像的商品。聲明中表示，目前正在積極更換相關商品，承諾會盡快處理好，並進行全面檢視。品牌對謝金燕及其他廠商造成的困擾深表歉意。

▲廠商道歉聲明。（圖／翻攝自臉書）

然而，面對廠商的道歉聲明，謝金燕稍早再發文開砲「拒絕接受」，喊話廠商不要避重就輕「不是素材逾期未更正！是蓄意違法使用！台灣代言已合約到期多個月！肖像下架時間足夠的」，指控廠商根本沒告知各平台下架，海外沒有代言沒有授權，就是違法，最後嚴正表示「入行35年誰看過姐姐這樣？提告是絕對的，Po上臉書是要讓消費者知道他們有選擇與知的權利」。

廠商聲明如下：

各位顧客、合作夥伴及社會各界

近日，我們公司發生了產品代言人素材逾期未更正的疏失，我們與「一直打不倒有限公司」簽訂藝人「謝金燕」代言我們的染髮產品「kafen 何首烏染膏」並約定合作結束後進行相關代言素材撤換，但因人為及管理上疏失，市面上貼有肖像商品回收不完全，進而造成「姐姐 謝金燕」以及相關廠商的困擾，目前我們積極將相關素材進行更換，在最短時間內處理好並進行檢視，此次造成的困擾，我們深表歉意。

我們非常重視這次事件，並立即採取措施進行調整，包含內部調查、強化培訓、改進流程等。我們承諾，未來將竭盡全力避免類似問題再次發生。

我們感謝您對我們的支持和理解，同時也歡迎各位提供寶貴意見。我們將繼續努力，為您提供更優質的產品和服務。

由於此次的事件造成社會大眾及相關廠商的困擾，我們將捐贈30萬元新台幣給育幼院機構，以用於公益事業，同時公司對於這次疏失向所有受影響的人員表達誠摯的歉意，捐贈單位及相關資料我們會整理完另行公佈。

再次對此次事件造成的不便深表歉意，謝謝！