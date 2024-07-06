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吳夢夢槓上孫安佐！　不爽米砂墮胎又被提「別再蹭了煩不煩？」

記者劉宛欣／綜合報導

狄鶯、孫鵬的愛子孫安佐近來話題不斷，日前甚至登上了成人平台SWAG，與陳沂和體直播「含沂弄孫」，過程中百無禁忌、有問有答，期間還提起了2019年與網紅米砂（Misa）發生關係，女方還為此墮胎一事，他在直播上公開還原情況，提及米砂說有戴避孕環，所以才沒做安全措施，沒想到竟然中獎。對此，AV女優吳夢夢公開在社群上發文開炮，直言「不要再蹭米砂」。

▲▼孫安佐登上SWAG。（圖／翻攝自swag）

▲孫安佐上SWAG直播談與米砂的過往風波。（圖／翻攝自SWAG）

吳夢夢日前在Threads上轉發了孫安佐合體陳沂的相關報導與截圖，無奈寫下「我對他們倆沒什麼意見，但可不可以不要再蹭米砂了，她都結婚兩年了，也都轉幕後了，還要被蹭，煩不煩？」公開為同行好友打抱不平。

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▲吳夢夢發文批孫安佐蹭米砂。（圖／翻攝自吳夢夢Threads）

▲吳夢夢發文批孫安佐蹭米砂。（圖／翻攝自吳夢夢Threads）

▲吳夢夢發文批孫安佐蹭米砂。（圖／翻攝自吳夢夢IG、Threads）

此前，孫安佐在「含沂弄孫」直播上，還原當時米砂墮胎事件的真相，稱女方說有戴避孕環，結果發生關係後又懷孕，但他也認錯「這改變不了我變成一個渣男的事實，因為我在有女友的情況還跟她上床。」他表示2018年時不懂事，很相信女生說的話，但卻惹出了一大堆問題，現在已經得到教訓，進行性行為一定會戴套。

再度提及米砂風波，孫安佐說「差點被女生忌妒心毀掉，加上有時候我愛太多，有些女生會怕失去我，加上米砂也被她的老闆搞，所以她才會把事爆開。」自己當時為了想救米砂，不希望對方作傻事，才會在和前女友已經交往一周的情況下去米砂家打最後一次砲，沒想到米砂事後會告狀女友。

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關鍵字

孫安佐, 米砂, 陳沂, 吳夢夢

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