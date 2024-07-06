台抖音網紅自強號演「屍速列車」挨轟！放話回擊：要讓全世界認識我

記者劉宛欣／綜合報導

一名抖音（TikTok）男網紅自稱「台中暴走族」、「一中街守護神」，日前身穿白底紅字特攻服，在台鐵自強號地板上爬行，不斷發出嘶吼聲，讓不少乘客受到驚嚇，宛如「屍速列車」，台鐵事後出面回應指出嚴重影響秩序者可處罰1500元至7500元罰鍰，但該班次沒有收到檢舉。面對社會各界的譴責，該網紅6日曬出新聞截圖，不滿表示「搞得我像瘋子一樣」。

▲網紅在自強號車廂上的舉動引發批評。（圖／翻攝自TikTok）

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該網紅在抖音上擁有3萬多的粉絲，在自強號車廂上演「屍速列車」，影片曝光後，在網路掀起批評聲浪，對此，該網紅不以為意，在個人Instagram上發文寫下心聲，直言「台灣真的沒有我這樣的，所以大家害怕很正常，反正就保持初衷，帶給大家歡樂」，他也曬出新聞截圖，不滿地表示「搞得我像瘋子一樣，認識我的同學朋友們，都知道我的溫柔」。

▲網紅限時動態。（圖／翻攝自Instagram）

該網紅還聲稱，每次在路上拍片，遇到的路人、警察都很和善，表示：「台灣的鄉親都對我很親切的好嗎？」他還表示自己拍片一開始的目標，是讓全台中都認識他，現在則是變成「全世界」。

此前，該網紅4日在抖音貼出影片，影片中可以看到他身穿白底紅字的特攻服，趴在台鐵自強號車廂走道的地板上，一邊扭動身體一邊向前爬行，嘴裡還不斷發出嘶吼聲，另一支影片一樣在台鐵車廂，他喊著「我要拉屎」、「我快憋不住了」一邊雙手放在屁股上小跑步，跑到車廂門口處時還假裝門被鎖住了，趴在門上不斷喊著「開門、開門」，等到有人開門後，他卻突然趴在走道上，讓開門的女子瞬間傻眼，趕緊繞道離開。